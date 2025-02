MVP de 2023, Joel Embiid está fora da temporada da NBA

O astro Joel Embiid, MVP da NBA em 2022/23, está fora da temporada. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o pivô não vai mais jogar em 2024/25. O jogador vinha reclamando de dores no joelho há algumas semanas e atuou em apenas 19 partidas na atual campanha.

Com o Philadelphia 76ers fazendo uma campanha muito ruim (20 vitórias em 58 jogos), o time decidiu preservar seu melhor jogador na última década. Havia a chance de Joel Embiid seguir jogando, mas não o faria normalmente. Isso porque ele afirmou recentemente que estava atuando muito longe de seu melhor nível e que precisava de uma pausa.

Nesta sexta-feira (28), o Sixers anunciou, finalmente, que Joel Embiid deve perder o resto da temporada da NBA para recuperar o seu melhor basquete, o que lhe rendeu um MVP.

“O Philadelphia 76ers e Joel Embiid vinham consultando os melhores especialistas por conta das dores em seu joelho esquerdo”, diz o comunicado. “Então, foi determinado que ele não teria condições de seguir jogando. Enquanto isso, vai se recuperar com foco na reabilitação e no tratamento. No entanto, ainda estamos trabalhando com especialistas para sabermos qual é o melhor tratamento. Vamos seguir buscando as melhores opções para sua saúde e sua performance”.

Joel Embiid liderava a corrida para o MVP da NBA na última temporada quando sofreu lesão no joelho. Ele tentou voltar às quadras, mas agravou a contusão. Então, só teve chances de retornar perto dos playoffs. No entanto, muito longe de seu melhor nível, o pivô sofreu para encarar o New York Knicks.

Depois, após recuperação quando o Sixers caiu nos playoffs, ele jogou pela seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris. Poucos meses depois, quando já iniciava a preparação para a temporada 2024/25 da NBA, Embiid ficou fora dos jogos de pré-temporada.

O Sixers anunciou que ele deveria demorar mais algumas semanas para fazer sua estreia na atual campanha. De fato, ele só entrou em quadra no dia 12 de novembro, quando o 76ers tinha apenas duas vitórias em nove jogos. Mas mesmo com ele atuando, o time perdeu as quatro primeiras. Enquanto isso, outros jogadores foram sofrendo lesões, como Paul George e o calouro Jared McCain.

Sem conseguir ficar na zona de playoffs ou play-in, o 76ers seguiu tendo muitos problemas com lesões. Ao mesmo tempo, Embiid não atuava com frequência nos jogos da atual temporada da NBA. Em dezembro, em seu melhor momento, o time de Philadelphia venceu quatro jogos consecutivos com o pivô em quadra. Ficou mais uma partida fora e atuou em outras duas. Então, voltou a se afastar.

Ao voltar no início do mês de fevereiro, Joel Embiid já não conseguia mais fazer a diferença em quadra. Enquanto isso, o Sixers seguia longe do play-in e perdeu posição até para o Brooklyn Nets.

Agora, ele deve voltar em 2025/26.

