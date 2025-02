Sixers coloca carreira de Joel Embiid na NBA em perigo

O que vale mais: ter seus melhores jogadores em quadra, mesmo sem condições de jogo ou encerrar uma temporada antes da hora e preservar seus astros? Para a direção do Philadelphia 76ers, aparentemente, é a primeira opção. Enquanto isso, Joel Embiid se arrasta em quadra por um Sixers que não vai vencer nada na atual campanha da NBA.

O ponto é: a diretoria do Sixers deixa um astro do nível de Embiid em situação difícil. Jogar pelo que, afinal? Uma vaga no play-in, sem saber se vai aos playoffs e perder a própria escolha de Draft? Vale mesmo arriscar o que resta de futuro do melhor jogador que o time teve na última década? São perguntas retóricas.

Não, não vale abrir mão de uma pick de um recrutamento tão bom quanto o de 2025. Assim como não pode fazer com que Embiid perca seus últimos anos de NBA na enfermaria. Isso não pode ser normal. Em lugar algum você vê uma diretoria tomar uma decisão assim.

De acordo com as últimas notícias sobre Joel Embiid, o Sixers quer manter o astro em quadra lutando pelos playoffs da NBA. Mesmo que para isso seja necessário sacrificar seus jogadores.

Mas aí está um problema que pode não ter solução. Com 20 vitórias em 58 jogos na atual temporada da NBA, o Sixers vai testar a sorte, sendo que fez uma grande partida em toda a campanha, aquela contra o Boston Celtics na rodada de Natal.

O Sixers não tem uma máquina do tempo para evitar erros do passado na NBA, mas tem como evitar os próximos, espcialmente com Joel Embiid. O cara está muito longe de seu nível ideal e o time quer apostar em algo que jamais aconteceu em 2024/25. É utopia.

Mas e se realmente tentar ir aos playoffs, o que esperar além de uma queda na primeira rodada? Seja contra quem for, o 76ers apenas não seria favorito. Porque via play-in, o Sixers só pode ficar em sétimo ou oitavo nos mata-matas da NBA. Aí, vai perder até o caminho de casa contra o Cleveland Cavaliers ou o Celtics. Simplesmente porque não tem de onde tirar forças.

Então, se Joel Embiid e Paul George estão tendo problemas físicos hoje, imagine daqui um mês e meio.

Está errado. Não faz o menor sentido e o Sixers pode pagar muito caro por arriscar seus astros em uma temporada da NBA que não mostrou nada. Com calma, selecionando bem no Draft, indo atrás de boas contratações na agência livre, com Embiid saudável, o papo é outro. E ainda terá Jared McCain.

Vale lembrar que, para manter sua escolha no recrutamento, o Sixers precisa ter uma das seis piores campanhas da NBA. Do contrário, a pick vai para o Oklahoma City Thunder. Hoje, o 76ers tem a sexta pior.

É só fazer contas. Não precisa ser engenheiro da NASA. Restam 24 jogos. Então, basta chamar a turma do terrão e terminar a temporada. Assim, Joel Embiid pode ser poupado já. Basta pensar um pouco.

