Multicampeão pelo Warriors, Bob Myers pode ser dirigente do Suns

Multicampeão pelo Golden State Warriors, Bob Myers está na mira do Phoenix Suns para comandar o basquete da franquia. A informação é do repórter Duane Rankin, do portal Arizona Republic. De acordo com o jornalista, o dono do Suns, Mat Ishbia, tem se esforçado bastante para convencer o executivo a chefiar o front office da equipe. Atualmente, Myers trabalha como analista da ESPN.

Após a campanha pífia em 2024/25, Ishbia prometeu mudanças na franquia. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, o Suns não chegou nem ao play-in. A primeira “vítima” do fiasco foi o técnico Mike Budenholzer, demitido um ano após assumir o time. Além disso, o elenco passará por uma reformulação em torno de Devin Booker. Dessa forma, alguns atletas como Kevin Durant e Bradley Beal não deverão continuar em Phoenix.

Mas, antes de trazer um novo treinador, Ishbia prioriza a chegada de um dirigente para comandar as operações de basquete. Assim, o atual gerente-geral (GM) e presidente da franquia, James Jones, deverá ser demitido ou realocado em outra função. O contrato dele, aliás, se encerra ao final desta temporada.

Alvo do Suns, Bob Myers deixou os cargos de GM e presidente do Warriors em maio de 2023, após passar 12 anos na franquia. Acima de tudo, ele foi responsável por montar a dinastia mais recente da NBA. Afinal, Golden State disputou seis finais e conquistou quatro títulos com Myers comandando o front office. Isso em um período de oito temporadas. Pelos feitos no Warriors, ele ganhou o prêmio de melhor executivo da NBA em 2015 e 2017.

Na época, Myers chegou à conclusão de que estava na hora de sair de cena. O contrato dele com o Warriors, aliás, estava no fim. A franquia bem que tentou mantê-lo. No entanto, Myers recusou um novo acordo que o teria colocado entre os executivos mais bem pagos da liga.

Portanto, a decisão do dirigente não teve a ver com dinheiro. Myers queria ficar mais perto da esposa, Kristen, e das três filhas. Mas, poucos meses após sua saída do Warriors, ele assinou com a ESPN. No começo deste ano, ele foi sondado pelo Philadelphia 76ers para voltar à ativa como dirigente. Mas, a situação não evoluiu e ele seguiu na emissora do grupo Disney.

Além disso, Myers trabalha, desde o ano passado, como consultor do Washington Commanders, franquia da NFL. De acordo com o insider Marc Stein, do portal Substack, o dirigente passa muito tempo junto da família e tem uma rotina bem menos estressante, apesar de dois empregos. Assim, para convencer Myers, o Suns não terá uma tarefa fácil.

Segundo Stein, a hipótese do executivo se juntar à franquia do Arizona seria algo realmente especial, a ponto de trazê-lo de volta ao caos que é a rotina da NBA. Por fim, o repórter informou que o dono do Suns possui um interesse de longa data em convencer Bob Myers a aceitar, em Phoenix, um papel semelhante ao que ele tinha no Warriors.

