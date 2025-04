NBA: Jornalista diz que Suns terá a offseason mais importante de sua história

Para Bobby Marks, da ESPN, a próxima offseason da NBA será a mais importante da história do Phoenix Suns. Isso porque o time, mesmo com um elenco estrelado, decepcionou e não se classificou para a pós-temporada. Portanto, ficou fora até do play-in. Restando apenas um jogo para o fim da fase regular, a equipe do Arizona é apenas a 11ª da Conferência Oeste.

Em participação no programa NBA Today, o jornalista avaliou os principais pontos do Suns e explicou os problemas que a direção terá para 2025/26. Dentre eles, o comando.

Com apenas 36 vitórias na atual campanha, o primeiro ano do técnico Mike Budenholzer foi um fracasso. Ele não conseguiu fazer um time com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal ser vitorioso. Além disso, acumulou algumas polêmicas ao longo da temporada.

“Esta é a offseason mais importante na história do Suns na NBA, com base em muitos fatores diferentes. Mas acho que a primeira coisa é qual direção a franquia seguirá sobre o técnico principal. Budenholzer foi contratado no ano passado. Então, seria a terceira pré-temporada consecutiva que Phoenix contrataria um novo técnico”, iniciou.

Enquanto isso, o Marks falou sobre o futuro de Durant. O astro já foi alvo de rumores na trade deadline. Na ocasião, a franquia teria ouvido propostas para uma troca, mas sem sucesso. A princípio, foi um desejo da franquia. Após o caso vir à tona, ele sinalizou o desejo de ser sair na próxima temporada.

“O segundo ponto, claro, é Kevin Durant. Com um contrato prestes a expirar, elegível para extensão, o Suns ainda conseguirá mantê-lo e ainda reformular reformular o atual elenco?”, questionou.

Com um dos elencos mais caros da NBA, uma reformulação não será tarefa simples para o Suns. Da mesma forma, há poucas escolhas de Draft negociáveis. Isso porque muitos ativos da franquia foram envolvidos no acordo que trouxe Durant. Há também a situação de Beal. O ala-armador possui um alto salário e ainda tem uma cláusula que o permite escolher se será trocado ou não.

“O terceiro ponto é Bradley Beal. Restam US$111 milhões em seu contrato e ele tem a cláusula de ‘não troca’. Então, o Suns vai conseguir negociar uma rescisão com ele e seu agente?”, elencou Marks.

Ainda sobre Beal, o jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, cravou que o jogador não deve permanecer no Arizona. Mesmo com a cláusula.

“Chance zero de Bradley Beal retornar ao time do Suns na próxima temporada da NBA. Acho que a franquia vai trocar Kevin Durant. E Bradley Beal não estará na equipe, aconteça o que acontecer. Enfim, ele vai embora. Isso é garantido. Esse cara já manteve a franquia refém por tempo suficiente”, revelou o insider.

Booker sincero

Por fim, após derrota para o Oklahoma City Thunder, na quarta-feira (9), o Suns ficou matematicamente fora da pós-temporada. Vale lembrar que Phoenix iniciou 2024/25 com oito vitórias nos primeiros nove jogos. Mas, ao longo da campanha, o time foi ladeira abaixo. Depois do jogo, então, Booker avaliou o ano do time.

“Tem sido uma hemorragia lenta. É assim que tenho me sentido durante a maior parte da temporada. Os pequenos períodos de bons momentos que tivemos me deram esperança. Mas eu meio que já esperava isso. O time não tem hábitos vencedores. Mais de uma coisa precisa mudar na offseason. Vamos digerir o que aconteceu, ver o que deu errado e comparar com a época em que estava dando certo”, analisou.

