Dono do Suns detona temporada e avisa sobre reconstrução do time

O dono do Phoenix Suns fez grandes investimentos para o time brilhar na temporada 2024/25. Com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, Mat Ishbia arcou com a folha salarial mais cara da NBA (US$ 220.7 milhões). O resultado, porém, ficou muito aquém do esperado e foi um fracasso. Isso porque, a franquia ficou fora do play-in.

O dono do Suns, claro, ficou decepcionado. Desde que comprou o time em 2022/23, ele não tem medido esforços para tentar montar um elenco estrelado. Assim, em coletiva na quinta-feira (17), Ishbia admitiu sua chateação com o fracasso da temporada.

“Foi uma temporada embaraçosa”, disse o dono do Suns. “Foi horrível. Eu assisto a todos os jogos, como todos vocês, e ninguém tem orgulho disso, ninguém está feliz com isso. Desde mim, passando pela diretoria, comissão técnica e jogadores, até a equipe de marketing e seguranças. Foi um fracasso”.

O resultado fez Ishbia entender que não basta unir grandes nomes. Embora tivesse um elenco poderoso no papel, o Suns não conseguiu traduzir o talento em vitórias na temporada. O time, assim, acumulou derrotas vexatórias, que ficaram marcadas pela falta de esforço de toda a equipe.

O dono do Suns, assim, promete uma reconstrução do time para a próxima temporada. A ideia, desse modo, é ter um time que possa enfim dar alegria à torcida de Phoenix.

“Eu quero colocar um time em quadra do qual todos se orgulho”, disse o dono. “É um time que precisa ter uma identidade parecida com a de Phoenix. Um pouco de garra, determinação, ética de trabalho, vontade de lutar e alegria. Nós não tivemos isso esse ano”.

Em relação à reconstrução do time, algumas mudanças já foram feitas no Suns. O ex-técnico Mike Dunholzer foi demitido assim que 2024/25 terminou. Enquanto isso, o astro Kevin Durant deve ser trocado na offseason, assim como outros nomes. Ishbia, aliás, afirmou que somente Devin Booker é intocável.

“Ele é o jogador da franquia, já fez coisas incríveis. Eu converso com ele e estamos bem alinhados sobre o que queremos fazer. A missão dele e a minha são muito parecidas. Trazer um título para Phoenix”, acrescentou o dono do Suns.

Por fim, o dono do Suns comentou sobre o futuro técnico. Enquanto alguns nomes são analisados, Ishbia exige que a diretoria enfim acerte na escolha.

“Temos que acertar nessa próxima contratação. E nós vamos”, completou.

