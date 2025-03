Mirando playoffs, Stephen Curry deve voltar ao Warriors

Após o Golden State Warriors sair da zona de classificação direta aos playoffs, o astro Stephen Curry deve voltar às quadras nesta sexta-feira (28). De acordo com o técnico Steve Kerr, o armador treinou normalmente e tem chances de enfrentar o New Orleans Pelicans.

“Ele pareceu muito bem”, disse Kerr. “Stephen (Curry) está fazendo treinos individuais, como fez outro dia. É ali que ele vai saber se sente alguma coisa, mas estou otimista”.

Curry não atuou nos últimos dois jogos do Warriors, pois sofreu uma lesão pélvica na vitória sobre o Toronto Raptors, no último dia 20. Desde então, o time perdeu para o Atlanta Hawks e Miami Heat. Como resultado, caiu do sexto para o sétimo lugar no Oeste. Enquanto isso, o Los Angeles Clippers venceu seu último jogo e igualou a campanha. Como a equipe de Los Angeles possui vantagem no critério de desempate, Golden State perdeu posição.

Portanto, a volta de Stephen Curry às quadras é essencial para que o time siga na luta pela vaga direta. Como faltam dez jogos, toda partida terá grande peso.

De acordo com Brandin Podziemski, Curry pareceu estar muito bem no treino de quinta-feira (27), mas alertou sobre os riscos de acelerar sua volta e ter uma nova lesão, o que atrapalharia os planos do Warriors.

“Eu espero que ele jogue, mas é melhor ter Stephen Curry 100% do que ele poder agravar a lesão”, disse Podziemski.

Até aqui, o Warriors possui 41 vitórias e 31 derrotas na atual temporada da NBA, mas precisa contar com Stephen Curry na briga direta por playoffs. Em 11 jogos que ele esteve fora, o time venceu seis. Ou seja, 54.5% de aproveitamento. Mas com o camisa 30, são 57.4%.

No entanto, desde a chegada de Jimmy Butler ao time, o Warriors passou a ser um time frequente na zona de playoffs. Nos 20 jogos que fez depois da troca do Miami Heat, o ala esteve em 16 vitórias.

Mas o técnico Steve Kerr terá outro problema para encarar o Pelicans. Isso porque o especialista em defesa Gary Payton II sofreu uma lesão e não tem previsão de volta. O Warriors recebe a volta de Curry, enquanto perde uma de suas melhores armas defensivas na atual campanha da NBA.

Para o jogo desta noite, é provável que o Warriors tenha Draymond Green, Moses Moody, Quinten Post, além de Butler e Curry. No momento, o time é o sétimo no Oeste.

