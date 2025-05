Michael Jordan vê o jogo da NBA em seu topo de evolução

Michael Jordan dominou o jogo de basquete durante os anos 1990 na NBA. Pelo Chicago Bulls, foram seis títulos em seis finais, com o MVP em todas as decisões. Os números alcançados por ele há 30 anos o colocam para muitos no topo da liga quando o assunto é o maior de todos os tempos. Não importa quem surgir ou o quanto o jogo vai mudar, fãs mais antigos veem Jordan sempre no lugar mais alto entre os GOATs.

Jordan, porém, discorda da visão da maioria de seus fãs na NBA. De acordo com um repórter da NBC, emissora que ele será comentarista em 2025/26, o lendário camisa 23 acredita que os torcedores ignoram tudo que a liga avançou após os anos 90.

“Eu acho que o jogo evoluiu, mas meus fãs não. E isso é um problema real. Eles agem como se eu tivesse jogado todos os anos, todos os jogos. Porém, eu não o fiz. Então, a narrativa de 6-0 se tornou tóxica e isso ignora todas as minhas derrotas e pune a grandeza do basquete atual”, avaliou Michael Jordan.

A “ignorância” de parte dos fãs com a evolução do jogo da NBA, portanto, fez Michael Jordan tomar uma decisão. A partir da próxima temporada, ele será analista dos jogos pela NBC. A função é uma novidade na vida do ídolo, que após a carreira a de jogador investiu na ramo empresarial. De 2010 a 2023, por exemplo, ele foi dono do Charlotte Hornets.

Os rendimentos de Michael Jordan na emissora serão de US$ 40 milhões mensais. Assim, um valor superior ao que 95% dos atletas da liga recebem por ano. No entanto, uma fonte da NBC revelou que a chance de mostrar que o jogo evoluiu vale mais do que o salário para o ex-jogador.

“A NBC ficou surpresa que Michael Jordan entrou em contato com os executivos da emissora. Ele não quer apenas o salário ou aparecer de vez em quando. Na verdade, ele quer se envolver, ele tem uma visão. Não tem nada a ver com nostalgia”, revelou a fonte anônima.

A estreia de Jordan nas transmissões da NBA acontece em 2025/26. A NBC, por fim, assume a partir da próxima temporada o novo acordo televisivo da liga nos EUA. Além da emissora, a ESPN/ABC e Prime Video também dividem os direitos. Portanto, a TNT Sports estará fora do novo ciclo.

