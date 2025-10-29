Michael Jordan condena “descanso” de jogadores na NBA atual

Muita coisa mudou no pensamento dos jogadores da NBA atual em relação aos tempos de Michael Jordan. Tempos diferentes não só marcam mudanças no basquete visto em quadra, mas de costumes e comportamento também. Por isso, o lendário ala-armador admite que não aceita a cultura do load management na liga. O veterano não gosta da ideia de ver atletas saudáveis sendo poupados de partidas.

“Isso não deveria ser necessário, antes de tudo. Eu não entendo essa questão porque, como jogador, nunca quis perder um jogo. Via todos como uma oportunidade de me provar. Além disso, sentia que os torcedores pagavam o ingresso para me ver jogar. Então, queria impressionar a pessoa na última fileira que trabalhou a semana inteira para poder comprar uma entrada”, contou o ídolo do Chicago Bulls.

A declaração ocorreu no novo episódio do segmento especial de Michael Jordan nas transmissões de partidas pela NBC. A ideia, a princípio, é termos acesso à opinião do maior jogador de todos os tempos sobre questões da NBA hoje. E a visão do ícone é sempre bem particular. Ele revelou que jogar para a torcida de outras equipes, assim como quase tudo ao seu redor, era um “combustível extra”.

“Eu sabia que os torcedores rivais estavam gritando comigo e queria calar a boca de todos. Eles me chamavam de todos os nomes que pode imaginar, então calá-los era mais uma motivação para mim. Afinal, como um agente de entretenimento, sempre senti que tinha a obrigação de dar um show se os rivais também estavam lá para me ver. Não é isso?”, explicou o membro do Hall da Fama.

Gerações

A opinião de Michael Jordan sobre o “descanso” de jogadores na NBA repercutiu entre os comentaristas da NBC. Até porque, assim como o lendário ala-armador, todos eram ex-atletas recentes. Ou seja, de alguma forma, todos viram ou passaram por isso nas carreiras. Carmelo Anthony entende que esse debate, antes de tudo, é um choque geracional dentro da NBA.

“É duro para alguém como Michael conceber essa ideia, pois ele foi único nesse sentido. O seu espírito competitivo e desejo por competir não tinham comparação. Não dá para pedir para esse homem ficar fora de um jogo que fosse. Mas, hoje, eu entendo a razão de times e jogadores fazerem isso. Uma temporada de 82 jogos é longa, então você precisa preservar o seu corpo”, ponderou o ex-ala.

Anthony, no entanto, não é um defensor incondicional dessa política. Existem algumas situações que justificam isso – e só algumas. “Você só deveria tirar vantagem do load management se precisar disso. Se estiver às vésperas de um momento importante da temporada ou com risco físico, por exemplo. Mas, caso tenha condições plenas de jogo, o atleta deve estar em quadra”, finalizou.

Outros tempos

Outro ex-jogador que estava na transmissão era Vince Carter. Ele oferece uma visão única sobre o assunto porque atuou em quatro décadas da liga. Ou seja, jogou contra Jordan e Luka Doncic. E, com isso, viveu a forma como a discussão sobre estar em quadra todas as noites mudou na NBA. O ex-ala, até pela sua formação, tem a visão alinhada com o maior jogador da história.

“Eu entrei nessa liga com a mentalidade de competir em quantos jogos fosse possível. Isso era o que esperavam de nós, afinal, naquela época. Se você jogasse só umas 60 partidas por temporada, as pessoas te viam como um jogador soft. Então, esse foi o pensamento que levei comigo até o fim da carreira. Mas eu sempre me preparei para uma temporada como a maratona que é”, contou Carter.

