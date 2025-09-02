Magic Johnson crava: “Michael Jordan é o GOAT do basquete”

Ídolo do Los Angeles Lakers, Magic Johnson afirmou que Michael Jordan é o GOAT (melhor de todos os tempos) do basquete. A declaração foi dada durante um evento público no estádio do Los Angeles Dodgers, time de beisebol da MLB que tem o lendário ex-armador como um dos donos. Questionado por um fã sobre quem ele considera o melhor de todos os tempos, Magic não pensou duas vezes na resposta. Além disso, citou que dois atletas ligados ao Lakers vêm logo atrás de Jordan.

“Eu diria que é Michael Jordan é o GOAT do basquete. Nunca vimos ninguém fazer as coisas que Michael conseguia fazer. E ele era fisicamente tão talentoso, ao mesmo tempo em que era inteligente em quadra. Mas acho que temos outros dois Lakers logo depois dele, que seriam LeBron James e Kareem Abdul-Jabbar”.

Apesar de cravar Michael Jordan como o melhor da história, Magic Johnson exaltou o saudoso Bill Russell. Afinal, a lenda do Boston Celtics conquistou 11 títulos da NBA. No entanto, Magic entende que, hoje, os mais novos se lembram apenas de Jordan e LeBron na discussão sobre o GOAT.

“Michael é o GOAT, mas você tem que colocar Bill Russell na conversa. Tipo, ele ganhou 11 títulos na NBA. Isso não dá para negar. Quando um cara ganha tantos títulos assim, ele tem que estar na lista dos melhores de todos os tempos. Sem dúvida. Então, as discussões de hoje se resumem a Michael e LeBron, e tudo bem”, explicou Magic Johnson, pentacampeão da liga pelo Lakers.

Vale lembrar que Magic Johnson e Michael Jordan se enfrentaram uma vez nas finais da NBA. Em 1991, o Chicago Bulls bateu o Lakers em uma série de cinco jogos e conquistou seu primeiro título. Ou seja, era o início da dinastia do Bulls. Afinal, o time ainda seria campeão mais cinco vezes naquela década (1992, 1993, 1996, 1997 e 1998).

Jordan, então, ganhou as seis finais que disputou na liga. Essa sequência vitoriosa, aliás, é um dos principais motivos pelos quais Michael segue como o maior de todos os tempos. Em 15 anos de carreira, o ídolo do Bulls conquistou seis títulos, seis MVPs das finais, cinco MVPs da temporada regular, um prêmio de melhor defensor, além de dez temporadas como cestinha da NBA.

Na decisão de 1991, por exemplo, o eterno camisa 23 teve médias de 31,2 pontos, 11,4 assistências, 6,6 rebotes, 2,8 roubos de bola e 1,4 toco. Portanto, dominante nos dois lados da quadra. Magic, por sua vez, foi o destaque do Lakers, com médias que flertaram com o triplo-duplo: 18,6 pontos, 12,4 assistências e oito rebotes.

Já pelos EUA, Magic Johnson e Michael Jordan foram companheiros no Dream Team original. Considerada por muitos analistas a melhor seleção da história, aquela equipe tinha outros astros como Larry Bird, Charles Barkley, David Robinson, Clyde Drexler, Patrick Ewing, John Stockton, Karl Malone e Scottie Pippen, entre outros. Dominante, a seleção estadunidense ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

