“Gostaria de poder jogar na NBA hoje”, desabafa Michael Jordan

O maior jogador de todos os tempos está de volta ao meio do basquete. Mas é claro que retorna longe das quadras, em uma função bem mais modesta. Michael Jordan é o foco de um segmento nas transmissões de jogos da rede NBC em que discute a NBA hoje. A expectativa é que tenha opiniões fortes sobre algumas questões que dividem o público. Mas, acima de tudo, ele tem um desabafo: gostaria de ainda estar em quadra.

“Eu gostaria de poder tomar uma pílula mágica, colocar o uniforme e entrar em quadra. Gostaria de poder jogar na NBA hoje porque isso é quem sou. Sempre adorei esse tipo de competição. Então, esse espírito de competitividade me fazia sentir vivo. E, por isso, eu sinto saudades dessa emoção. Faz falta em minha vida”, contou o veterano, no primeiro episódio de sua conversa com Mike Tirico.

A declaração, a princípio, passa longe de ser uma surpresa. Michael Jordan sempre foi conhecido por companheiros de elenco e oponentes como um dos maiores competidores da história da NBA. Era um jogador implacável e agressivo. Usava, além disso, qualquer detalhe como motivação. No entanto, hoje, ele está em paz em ter o basquete só como uma lembrança em sua vida.

“Sinto falta de estar dentro do jogo de basquete e me desafiar contra o que as pessoas viam como os melhores. Mas, a esta altura, eu acho que isso é o melhor para mim. É melhor estar sentado aqui e não romper o meu tendão de Aquiles tentando jogar, né? Certamente, teria que ficar em uma cadeira de rodas por um bom tempo”, brincou o membro do Hall da Fama.

Obrigação

A presença de Jordan sempre engrandece os eventos da NBA, mas já não era frequente nos últimos anos. Então, por que Jordan resolveu reaparecer agora? A sua distância do basquete fez com que reavaliasse o seu papel no esporte e, com isso, despertasse para uma “obrigação”. Chegou o momento de colocar a sua vivência à disposição do jogo para dar a sua contribuição definitiva.

“Eu tenho uma obrigação com o basquete de dar algo de volta. Já não é sobre dinheiro, pois, do ponto de vista financeiro, estou muito bem. Enquanto jogador de basquete, eu quero passar adiante uma mensagem de sucesso e dedicação ao jogo. E vocês não tem ideia, antes de tudo, do quanto ainda amo esse esporte”, garantiu o ídolo máximo do Chicago Bulls.

Jordan foi um dos jogadores mais vencedores e icônicos da história do basquete. E, por isso, entende que muito ainda a entregar. “Como jogador, eu sinto que as coisas não podem parar por aqui. É preciso seguir em frente e passar o conhecimento. Tudo gira em torno disso, no fim das contas”, completou o veterano.

Afastamento

Michael Jordan passa a vida relativamente longe do basquete e da NBA hoje. Depois do fim da carreira dentro de quadra, no entanto, ele seguiu nesse meio como executivo e dono de franquias. A sua relação oficial com a liga acabou em 2023, quando vendeu a sua participação no Charlotte Hornets. Com isso, redirecionou o seu foco para a vida pessoal de forma definitiva.

“Quando se está no auge da carreira, você não percebe quanto tempo não tem e dedica à família. Agora, eu faço questão de ter tempo para eles. Afinal, o tempo é o ativo mais importante que tenho. Então, é por isso que vocês já não veem tanto em eventos e por aí. Porque estou com os meus familiares e tirando esse atraso da minha vida”, finalizou o ícone da liga.

