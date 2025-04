Marcus Morris garante que Stephen Curry não é o mais temido

Marcus Morris, atualmente sem time, disparou contra Stephen Curry, dizendo que o armador do Golden State Warriors não é o mais temido da NBA. O veterano foi perguntado sobre quem é o jogador que mais põe medo na liga durante uma participação no programa First Take, da ESPN.

“Ele não é o mais temido, mas todos nós respeitamos ele. Todos sabemos que é o melhor armador da história, mas não acho o mais temido. Eu acho que, e sei que vão discordar, mas Kawhi Leonard é esse cara. E o motivo é porque Kawhi saudável é outro jogador. No ataque, na defesa, em todo lugar, você não quer ele perto da bola. Na defesa, Curry é deixado de lado. Desculpe, mas é a verdade”, polemizou.

Stephen A Smith, que também estava no programa, discordou das afirmações de Morris. Embora ele tenha dito que aceita Curry não ser o mais temido da liga, ele se mostrou incrédulo com Kawhi Leonard ser esse cara.

Publicidade

Além de disparar contra Stephen Curry, Marcus Morris teve outras falas curiosas no programa. Primeiro, ele disse que o Los Angeles Lakers é favorito para ir às finais da NBA.

Leia mais!

“Acho que o Lakers vai vencer o Oeste, sendo franco. No entanto, eu nem diria que o Oklahoma City Thunder vem depois. Eu falaria Los Angeles Clippers, e até o Warriors antes de OKC. O que eles fizeram fora da temporada regular para serem respeitados?”, disse.

Publicidade

Depois disso, Morris ainda disse que não considera Nikola Jokic um dos 20 melhores da história da liga. O sérvio tem três troféus de MVP, além de um título, e vários recordes individuais. No entanto, vale dizer que Marcus Morris e Jokic tem uma história de enfrentamento.

Em 2022, então, Jokic empurrou Morris na quadra, e tirou o ala-pivô de mais de 60 partidas, com uma lesão na coluna.

Embora Morris tenha tido opiniões que deixaram Stephen A. gritando em discordância, o jornalista o agradeceu depois. “Obrigado por estar aqui. Você está tirando muita coisa das minhas costas ao falar esse tipo de coisa, é um momento lindo. Obrigado”.

Publicidade

Morris jogou 13 temporadas na NBA, com médias de 12 pontos e 4.4 rebotes por jogo. O ala-pivô não anunciou de fato sua aposentadoria, mas segue sem time desde o final da última temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA