Luka Doncic fala sobre jogar ao lado de LeBron James: “Surreal”

Luka Doncic está impressionado com LeBron James. No Los Angeles Lakers há alguns meses, o esloveno já pôde observar o compromisso do camisa 23 com o esporte. Desse modo, além do privilégio de dividir quadra com um dos maiores da história, o ex-Dallas Mavericks vem aprendendo com a lenda em atividade na NBA.

“Nunca joguei com um cara como LeBron”, disse Luka. “Ser trocado para Los Angeles foi diferente, mas jogar com caras como ele é surreal. Posso aprender muitas coisas. Fora de quadra, ele faz um monte de coisas para estar pronto para o jogo. E, é óbvio, todo mundo sabe o tipo de jogador que ele é dentro de quadra. Ele chega dez horas antes do jogo. Eu chego na arena e ele já terminou o treino”.

O tempo com LeBron, assim, será importante para Doncic cuidar de um ponto do qual mais recebe críticas: o físico. Isso porque, o camisa 23 sempre foi um exemplo de cuidado com o corpo ao longo da carreira. O esloveno, enquanto isso, enfrenta problemas com peso e foi trocado do Mavericks para o Lakers devido às preocupações do Mavs com sua saúde.

Para o analista Kendrick Perkins, aliás, LeBron era o exemplo que faltava na carreira de Luka Doncic. Segundo o ex-jogador, não há dúvidas em relação ao talento do esloveno. No entanto, a falta de cuidado com o físico é algo que pode impactar no futuro.

“Nós sabemos que Luka é um superastro internacional. É um cara que pode fazer triplos-duplos de 30 pontos todas as noites. Mas nós também sabemos que tem histórico de se reapresentar fora de forma. E acumula, além disso, várias lesões de gravidade média e leve na carreira. Enquanto isso, LeBron é um dos maiores atletas da história dessa liga em termos de cuidado com o físico”, afirmou o analista da ESPN.

Perkins, portanto, crê que a influência de LeBron James pode levar Luka Doncic à evolução que ainda precisa dar na carreira.

“LeBron, na verdade, é tudo o que Luka precisa. Ele vai ensiná-lo como ser profissional, um verdadeiro superastro e um líder para a franquia. Acho que essa negociação vai ser ótima para o Lakers, mas vai ser necessário tempo. É um baita negócio em longo prazo para essa equipe, em síntese. Mas não sei o que esperar de imediato”, finalizou o ex-jogador da NBA.

