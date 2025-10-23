Luka Doncic assume culpa por estreia ruim de Deandre Ayton

A estreia de Deandre Ayton ao lado de Luka Doncic ficou aquém do esperado. O pivô marcou apenas dez pontos e seis rebotes em 34 minutos pelo Los Angeles Lakers. Desse modo, com o pivô tendo uma noite ruim, o time angelino foi superado pelo Golden State Warriors 119 a 109 na rodada de abertura da temporada da NBA.

Ayton se mostrou muito confuso na estreia pelo Lakers. Após o jogo, ele mesmo assumiu a dificuldade em trabalhar nas jogadas ofensivas da equipe. No entanto, na contramão do que disse o pivô, veio a fala de Luka Doncic. Ao invés de culpar o novo colega de elenco, o esloveno preferiu se responsabilizar pela atuação ruim do camisa 5.

“Acho que preciso fazer um trabalho melhor conversando com ele. Preciso saber o que eu quero e o que ele quer”, disse Luka Doncic após o jogo contra o Warriors. “Creio que não dei a ele tantos toques suficientes na bola. Então, isso foi culpa minha hoje. Preciso ajudá-lo a produzir mais”.

Deandre Ayton de fato teve poucas chances ofensivas. Mesmo com um grande armador como Doncic, o pivô só tentou sete arremessos contra o Warriors. A média dele na NBA, porém, é de 12,4 por jogo. Ou seja, a produção dele ficou muito aquém do esperado.

A queda, no entanto, teve também relação com o tipo de passe. Em jogadas de pick and roll, Deandre Ayton sofreu para receber a bola e conseguir finalizar sobre o marcador. Para Doncic, será necessário entender como o camisa 5 prefere ter o passe, para que os dois possam se encaixar em quadra pelo Los Angeles Lakers.

“Acho que Deandre Ayton prefere aquele passe curto, no garrafão”, seguiu Luka Doncic. “Nunca joguei com um pivô assim. Acho que ele gosta desse tipo de passe. Mas como eu disse antes, nós temos de conversar mais sobre isso e fazer com que ele tenha mais toques”.

Ao longo de sua carreira na NBA, Luka Doncic jogou com pivôs mais atléticos. Então, ele tinha o costume de fazer passes mais verticais, para deixar o pivô próximo à cesta. Ayton, porém, sempre teve como padrão tentar mais arremessos, sejam eles curtos ou de média distância.

Além de Doncic, quem também sentiu dificuldade em jogar com Ayton foi Austin Reaves. O ala-armador terminou o jogo com cinco perdas de posse, sendo a maioria delas em passes para o pivô. Portanto, ele acredita que precisa escolher melhor os passes para evitar erros como esses no próximo duelo.

“Tive cinco erros de ataque hoje e alguns foram erros meus. Porém, outros foram falta de comunicação sobre onde eu deveria passar a bola para Deandre Ayton”, explicou Reaves. “Não era a leitura errada. Era o passe errado na hora certa, basicamente”.

