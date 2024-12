Líderes do Leste, Cavaliers e Celtics estão fora da Copa NBA

Cleveland Cavaliers e Boston Celtics estão fora das semifinais da Copa NBA 2024. Apesar de o Cavs entrar na última rodada da fase de grupos sem chances de classificação, o time atropelou o Washington Wizards por 118 a 87. Como resultado, obteve a décima nona vitória em 22 jogos na fase regular e segue em primeiro. Por outro lado, o Celtics dependia de uma combinação de resultados. E ela não veio.

Primeiro, sem o Cavaliers na briga, o Celtics teria de ficar como o segundo melhor entre todos os grupos do Leste na Copa NBA. E até houve uma certa esperança, pois o New York Knicks chegou a abrir 37 pontos no terceiro quarto em cima do Orlando Magic. Pelo fato de o Magic entrar na última rodada com saldo de 60 pontos, ali caiu para 23. E era exatamente o saldo que Boston tinha.

Mas o Magic “acelerou” no último quarto e cortou a diferença para o Knicks. Então, com a vitória de Nova York por 121 a 106, Orlando vai às semifinais com o quarto lugar (ou melhor dos segundos) com um saldo de 45. Enquanto isso, o Milwaukee Bucks acabou com as chances do Detroit Pistons em outro jogo com confronto direto na Copa NBA.

Como o Bucks venceu por 128 a 107, o saldo do Pistons despencou de 28 para apenas sete. Ou seja, ficou atrás até do Celtics nos critérios de desempate da Copa NBA.

Leste

Time V D % DIF Bucks 4 0 100 +50 Knicks 4 0 100 +30 Hawks 3 1 75 +15 Magic 3 1 75 +45

De acordo com as regras, o campeão de cada grupo da Copa NBA fica com uma das três melhores posições automaticamente. Apesar de o Magic ter um saldo superior ao do Hawks, o time da Flórida entrou apenas como o melhor entre os segundos de todos os grupos.

Na próxima fase, o Bucks enfrenta o Magic, enquanto o Knicks pega o Hawks. O detalhe é que Cavaliers e Celtics, líderes no Leste, estão fora do restante da Copa NBA. Em contrapartida, estarão os próximos quatro na classificação. A única derrota de Boston aconteceu para Atlanta, que não contava com Trae Young.

Magic é o terceiro, enquanto Knicks (quarto), Bucks (quinto) e Hawks (sexto) completam o topo da vaga direta aos playoffs da NBA.

Pelo Oeste, no entanto, a briga foi ainda maior. Isso porque o Phoenix Suns dependia de um tropeço do Dallas Mavericks para o Memphis Grizzlies. O Suns, de fato, fez o dever de casa e venceu o San Antonio Spurs, terminando com um saldo de 30 pontos após três vitórias e uma derrota. No entanto, o Mavs, que chegou a estar atrás no placar contra o Grizzlies, virou e venceu por 121 a 116. Assim, Dallas garantiu vaga às semifinais da Copa NBA com a quarta posição no geral.

Ou seja, como o Mavericks já tinha um grande saldo (41 pontos), aumentou para 46 para confirmar a vaga.

Nos outros jogos, o Oklahoma City Thunder bateu o Utah Jazz por 133 a 106 e, com a derrota do Golden State Warriors para o Denver Nuggets, ficou com o primeiro lugar. Isso porque o Thunder terminou com saldo 45 e o Houston Rockets, que já estava classificado, perdeu para o Sacramento Kings. Assim, o saldo do Rockets ficou em 40.

Por fim, o Warriors acabou na terceira posição geral no Oeste.

O detalhe é que no Oeste, os três primeiros da classificação da fase regular da NBA estão nas semifinais da Copa, enquanto o Warriors é apenas o sétimo. No entanto, vale lembrar que o time de San Francisco ocupava o primeiro lugar até a última semana. Mas com cinco derrotas consecutivas, a equipe “despencou” na tabela.

Oeste

Time V D % DIF Thunder 3 1 75 +45 Rockets 4 0 75 +40 Warriors 3 1 75 +8 Mavericks 3 1 75 +46

Enquanto o Thunder pega o Mavs, o Rockets enfrenta o Warriors. Os jogos acontecem entre os dias 10 e 11. Depois, no dia 14, os vencedores de cada uma das semifinais se enfrentam. Por fim, no dia 17, será feita a final da Copa NBA, sempre em jogos únicos.

