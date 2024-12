Nikola Jokic domina e Nuggets vira sobre Warriors no fim

Nikola Jokic fez um incrível fim de jogo e levou o Denver Nuggets a uma grande vitória sobre o Golden State Warriors. Em uma partida difícil, o astro sérvio fez grande diferença para a franquia do Colorado, em um jogo de muitas trocas de liderança e emoção até os últimos segundos. Aliás, a rodada dessa terça-feira (3) também foi válida pela Copa da NBA, a última da fase de grupos do torneio.

A vitória é importante, afinal, Denver passa por um momento de oscilação. São quatro vitórias nos últimos oito jogos em 2024/25. A equipe não tem conseguido embalar, mas vai se sustentando acima dos 50% e na briga pela vaga direta aos playoffs. Assim, são 11 triunfos em 19 partidas, ficando na oitava posição do Oeste. A equipe tem uma folga até voltar para a quadra na próxima quinta-feira (5), contra o Cleveland Cavaliers em Ohio.

Por outro lado, a fase do Warriors é terrível. Atualmente, a equipe ostenta uma sequência de cinco derrotas consecutivas. A última vitória foi em 22 de Novembro, contra o desfalcado New Orleans Pelicans. A equipe caiu de líder do Oeste para a sétima posição nesse meio tempo. Assim como o rival dessa terça, Golden State tem folga até jogar na quinta, contra o Houston Rockets em San Francisco.

Copa da NBA

Por falar em Rockets, a equipe texana será a adversária de Golden State nas quartas de final da Copa da NBA. A equipe já estava classificada após vencer seu grupo. Porém, ficou com o posto de terceira melhor campanha entre os quatro times que passaram. O time texano foi o segundo melhor e jogará em casa na próxima semana. Diferentemente do Warriors, o Nuggets de Nikola Jokic foi eliminado do torneio.

Então, confira como foi a vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Warrios de Stephen Curry.

Nuggets vence em roteiro conhecido

Algumas coisas não mudam no Colorado desde que a temporada começou. Os minutos com reservas podem ser horripilantes, enquanto eles ainda parecem um dos melhores times do mundo quando Nikola Jokic está na quadra. Foi assim novamente nessa noite. Nos 40 minutos do sérvio na quadra, o Nuggets superou o rival por 23 pontos. Sem ele por apenas oito minutos, a equipe foi superada por 19 pontos.

Enquanto isso, todos os reservas tiveram impacto negativo em seus minutos nesse sentido. Porém, é justo dizer que Russell Westbrook começou e fechou bem o jogo. Enquanto Julian Strawther trouxe muito espaçamento e defesa.

Ainda assim, o roteiro do jogo pode se definir pelos minutos do MVP da NBA. Ele jogou 10 dos primeiros 12 minutos, e Denver venceu por seis. Nos outros dois minutos em que não jogou, o Warriors liderou por quatro. O mesmo ocorreu no segundo quarto, com os oito minutos do pivô sendo vencidos por cinco pontos, enquanto os quatro minutos sem ele no meio do período foram perdidos por sete. Aaron Gordon era um outro grande destaque.

No segundo tempo, mais gente se juntou a festa. Michael Porter Jr anotou nove pontos só no terceiro período, enquanto Christian Braun fez outros cinco. Strawther teve bons minutos aqui, aliás, fechando o quarto com uma bola tripla. Jokic jogou os 12 minutos, e Denver venceu por cinco.

No último quarto, um breve descanso de três minutos levou o Warriors a vencer o período por oito pontos de vantagem. A liderança chegou a ser de dez pontos. Mas assim que ele voltou, Curry precisou sair da quadra, e Jokic praticamente não errou mais. Bola de meia distância, finalizando com contato, dois pontos e a falta. Nikola Jokic fez de tudo, e o Nuggets venceu o Warriors.

Golden State também depende de seu craque

Existe um motivo para que o Warriors tenha aproveitado tão bem os momentos em que Jokic não estava na quadra. Curry jogou a maioria deles. Por exemplo, foi ele quem comandou o momento em que Golden State abriu sua maior vantagem no placar (12 pontos), enquanto o sérvio descansava no segundo quarto. Ter o arremessador contra a segunda unidade problemática de Denver, era uma aposta interessante.

Ainda assim, não foi uma noite tão inspirada do astro. O craque anotou 24 pontos é verdade, mas em 23 chutes. Suas 11 assistências foram um símbolo de como sua gravidade ajudou o ataque da equipe, porém ele também cometeu cinco erros de ataque. Uma das grandes vantagens do Nuggets no jogo foi como pareceu um ataque mais sólido, e acima de tudo, melhor na transição.

Ele até fez um bom último quarto, com sete pontos e três assistências, mas não conseguiu ser melhor que Nikola Jokic no fim de Warriors e Nuggets.

De resto, Jonathan Kuminga teve um forte começo de jogo, mas atuou em apenas 11 minutos no segundo tempo. O ala foi um dos líderes do ritmo ofensivo do time, mas foi esquecido no banco.

Um momento decisivo foi quando Curry sentou no banco após começar o quarto período em quadra. Com Podziemski, Hield, Payton II, Moody e Jackson-Davis em quadra, o Warriors não conseguiu igualar o ritmo ofensivo do Nuggets, impulsionado por Nikola Jokic. A vantagem de dez pontos, então, rapidamente derreteu. O camisa 30 voltou nos minutos finais, mas o ritmo de Denver estava em um nível acima. Golden State caiu.

Bronca de Steve Kerr

Restavam 5.2 segundos quando Christian Braun pegou rebote e caiu em quadra. Naquele momento, o ala-armador de Denver sinalizou pedido de tempo, mas a arbitragem não viu, marcando apenas um “bola ao alto”. Como havia apenas 1.2 segundo quando houve a parada, enquanto a diferença estava em quatro pontos, pouco adiantava.

No entanto, o técnico Steve Kerr reclamou muito após o lance. Isso porque, quando o Braun pede tempo, o Denver não tinha mais nenhum. Ou seja, seria lance livre e posse de bola para Golden State.

Apesar de o Warriors perder para o Nuggets em grande noite de Nikola Jokic, o time de San Francisco avançou às semifinais da Copa NBA.

(12-8) Golden State Warriors 115 x 119 Denver Nuggets (11-8)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 24 7 11 0 0 Jonathan Kuminga 19 5 2 1 1 Brandin Podziemski 13 4 4 2 0 Andrew Wiggins 13 3 4 3 0 Moses Moody 13 2 1 1 0

Três pontos: 12-38; Curry: 4-15

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 38 10 6 5 1 Michael Porter Jr. 22 7 2 1 0 Aaron Gordon 15 9 5 0 0 Jamal Murray 12 3 7 1 3 Christian Braun 11 6 2 1 0

Três pontos: 11-24; Gordon: 3-4

Leia mais!

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Warriors de Stephen Curry, o último dia da Copa da NBA teve outros dez jogos.

Alguns deles, aliás, foram muito decisivos, como as vitórias de Milwaukee Bucks, New York Knicks, Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Esses times se garantiram na próxima fase do torneio, ao lado de Golden State Warriors, Houston Rockets e Atlanta Hawks.

Então, confira os resultados e números dessas partidas.

(5-14) Philadelphia 76ers 110 x 104 Charlotte Hornets (6-15)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 29 2 8 2 1 Tyrese Maxey 21 3 7 2 1 Jared McCain 17 1 2 2 0 Kelly Oubre Jr. 14 2 0 1 0 Guerschon Yabusele 7 12 4 1 1

Três pontos: 16-40; George: 6-9

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 34 3 1 0 0 Nick Richards 22 14 2 1 1 Cody Martin 12 2 3 0 0 Tidjane Salaun 10 10 0 2 0 KJ Simpson 8 6 9 1 0

Três pontos: 13-34; Miller: 7-16

(2-17) Washington Wizards 87 x 118 Cleveland Cavaliers (19-3)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 13 11 0 1 1 Bub Carrington 13 7 2 0 0 Jordan Poole 13 1 4 0 0 Alex Sarr 10 9 2 1 2 Jared Butler 10 0 1 0 0

Três pontos: 4-26; Carrington: 2-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 19 10 2 0 2 Donovan Mitchell 19 5 7 3 0 Sam Merrill 14 3 6 2 1 Georges Niang 14 6 1 0 0 Darius Garland 12 0 3 1 0

Três pontos: 16-46; Mitchell: 4-8

(11-9) Milwaukee Bucks 128 x 107 Detroit Pistons (9-14)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 28 7 8 0 1 Damian Lillard 27 4 5 0 0 Gary Trent Jr. 16 3 2 2 0 Bobby Portis 14 4 3 1 0 Taurean Prince 14 2 3 1 1

Três pontos: 23-41; Lillard: 5-11

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 23 5 6 1 0 Tobias Harris 16 5 3 3 1 Tim Hardaway Jr. 15 3 1 0 0 Jalen Duren 11 6 2 1 3 Isaiah Stewart 9 6 2 0 0

Três pontos: 11-33; Cunningham: 3-6

(15-8) Orlando Magic 106 x 121 New York Knicks (13-8)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 30 3 6 3 0 Mo Wagner 20 12 1 2 1 Jalen Suggs 14 3 3 2 1 Cole Anthony 10 3 3 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 9 3 0 0 0

Três pontos: 9-39; Caldwell-Pope: 3-7

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 23 15 0 0 2 Jalen Brunson 21 2 4 0 0 Mikal Bridges 19 2 5 2 0 Miles McBride 18 3 4 1 0 Josh Hart 11 13 10 3 0

Três pontos: 15-35; McBride: 5-7

(9-13) Indiana Pacers 111 x 122 Toronto Raptors (7-15)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 30 4 6 1 0 Bennedict Mathurin 17 3 1 2 1 Myles Turner 16 7 2 0 3 Obi Toppin 15 9 1 0 1 TJ McConnell 14 2 4 1 0

Três pontos: 12-30; Turner: 4-6

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 35 6 9 1 1 RJ Barrett 29 9 5 0 0 Jakob Poeltl 17 10 4 1 2 Ochai Agbaji 13 3 2 2 1 Davion Mitchell 8 3 3 1 0

Três pontos: 13-33; Agbaji: 3-3

(4-17) Utah Jazz 106 x 133 Oklahoma City Thunder (16-5)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Walker Kessler 17 11 0 0 2 Collin Sexton 17 3 4 1 0 Keyonte George 16 4 5 0 0 John Collins 15 5 2 0 1 Lauri Markkanen 13 6 2 0 0

Três pontos: 13-35; Collins: 3-4

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 28 2 5 3 0 Shai Gilgeous-Alexander 26 6 7 3 0 Isaiah Joe 19 2 4 1 0 Aaron Wiggins 16 4 1 3 1 Cason Wallace 12 0 4 3 0

Três pontos: 17-47; Joe: 5-9

(14-8) Memphis Grizzlies 116 x 121 Dallas Mavericks (14-8)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 31 2 4 3 0 Desmond Bane 19 3 3 1 1 Jaren Jackson Jr. 16 7 2 1 1 Santi Aldama 15 8 3 2 1 Jaylen Wells 10 3 2 2 0

Três pontos: 13-40; Morant: 3-6

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 37 12 4 4 1 PJ Washington 18 8 7 1 2 Dereck Lively II 17 11 3 0 3 Spencer Dinwiddie 16 1 4 0 1 Daniel Gafford 11 4 0 1 1

Três pontos: 13-32; Doncic: 5-9

(11-10) San Antonio Spurs 93 x 104 Phoenix Suns (12-8)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 25 2 1 2 0 Stephon Castle 16 1 3 1 0 Victor Wembanyama 15 13 7 1 1 Jeremy Sochan 14 12 2 1 1 Keldon Johnson 10 7 1 0 0

Três pontos: 8-44; Vassell: 4-5

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 29 9 5 2 1 Tyus Jones 16 0 4 0 0 Kevin Durant 13 4 2 0 0 Bradley Beal 10 9 4 1 0 Royce O’Neale 10 6 1 1 0

Três pontos: 11-32; Booker: 4-10

(15-7) Houston Rockets 111 x 120 Sacramento Kings (10-12)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 28 7 3 1 0 Alperen Sengun 24 8 6 1 0 Tari Eason 16 12 1 3 0 Fred VanVleet 13 2 1 0 0 Dillon Brooks 8 3 0 0 0

Três pontos: 14-39; Green: 5-8

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 27 7 4 0 0 De’Aaron Fox 22 6 7 3 1 Malik Monk 17 2 12 1 0 DeMar DeRozan 16 5 5 1 1 Keegan Murray 13 7 1 0 3

Três pontos: 14-30; Fox: 4-6

(8-14) Portland Trail Blazers 105 x 127 Los Angeles Clippers (14-9)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 16 3 2 0 1 Shaedon Sharpe 15 4 1 1 0 Deni Avdija 15 3 3 1 0 Dalano Banton 14 2 3 0 0 Jerami Grant 12 4 4 2 2

Três pontos: 10-29; Avdija: 3-3

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 30 4 5 0 0 James Harden 23 1 7 1 0 Amir Coffey 19 2 3 0 0 Derrick Jones Jr. 15 4 1 2 0 Jordan Miller 14 4 3 0 1

Três pontos: 19-37; Powell: 5-7

