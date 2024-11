Mesmo sem Trae Young, Hawks supera Celtics

Surpresa! O Atlanta Hawks bateu o Boston Celtics na noite de terça-feira por 117 a 116 mesmo sem a presença de Trae Young (lesão na Aquiles), seu melhor jogador. Então, Dyson Daniels, reforço da equipe para a temporada, foi o responsável pelo triunfo. Ele somou 28 pontos (melhor marca da carreira), sete assistências e seis roubos de bola. Por outro lado, Jaylen Brown foi o destaque dos atuais campeões com 37 pontos. Enquanto isso, Derrick White colaborou com 31.

Apenas Brown e White pontuavam pelo Celtics nos últimos seis minutos, enquanto Jalen Johnson, que teve um triplo-duplo, colaborava dos dois lados da quadra. Restando pouco menos de um minuto e meio para o fim, a dupla de Boston deixou o jogo em 114 a 110. No entanto, Atlanta ficou a um ponto após cesta do reserva Keaton Wallace.

Jayson Tatum errou de três, quando faltavam 23 segundos. Então, Onyeka Okongwu, após rebote ofensivo, virou para o Hawks sobre o Celtics. Jrue Holiday ainda cometeu uma falha no ataque, enquanto Atlanta sobreviveu aos últimos instantes de jogo.

O Celtics chegou a ter 15 pontos de frente, mas insistiu quase exclusivamente das bolas de três e permitiu a aproximação do Hawks. Detalhe: antes da cesta de Okongwu, a última vez que Atlanta liderou a partida foi quando restavam 26 segundos para o fim do primeiro quarto. Ou seja, Boston esteve muito mais próximo da vitória por todo o jogo.

Apesar de Tatum anotar 20 pontos e superar o Hall da Fama Tommy Heinsohn entre os cestinhas de todos os tempos do Celtics, o astro não foi bem contra o Hawks. Isso porque ele errou 11 dos 16 arremessos (acertou dois em nove de três) e cometeu cinco erros de ataque.

“Acho que como terminamos o terceiro quarto e começamos o último, podemos ser melhores. Permitimos muitos rebotes de ataque, cometemos muitos erros ofensivos. Nós deixamos o Hawks ficar muito confortável”, disse o astro do Celtics.

O Celtics permitiu que os jogadores do Hawks tivessem 20 rebotes de ataque. Enquanto isso, Boston cometeu 20 turnovers.

“É muito difícil vencer na liga. Então, quando você dá duas, três chances ao adversário, comete tantos erros, fica mais difícil vencer”, afirmou. “Não acho que a ausência (de Trae Young no Hawks) deixa as coisas mais difíceis, pois o Celtics só não foi bem o suficiente para vencer”, concluiu.

Nos últimos quatro jogos, o Celtics perdeu dois e foi para a prorrogação diante do Brooklyn Nets, vencendo por 108 a 104. Agora, Boston possui nove vitórias e três derrotas e é o segundo no Leste.

Vale lembrar que com Trae Young no último encontro entre Hawks e Celtics (dia 4/11), Boston venceu por 123 a 93. Na ocasião, o armador saiu de quadra com apenas dois pontos.

