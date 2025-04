LeBron James tem meta em jogos do Lakers para manter escrita

Maior cestinha na história da NBA, o astro LeBron James tenta manter uma escrita nos últimos jogos do Los Angeles Lakers na atual temporada. Aos 40 anos, o ala faz, desde a sua segunda campanha na liga, média de 25 pontos. No entanto, em 2024/25, ele está abaixo disso, com 24.4 por partida. Agora, ele tem de fazer contas para seguir com tais números.

Restam sete jogos para o Lakers concluir a fase regular. Enquanto isso, LeBron soma 1562 pontos em 64 partidas. A partir do embate contra o Golden State Warriors, nesta quinta-feira, ele terá de fazer cerca de 213 pontos para atingir a média de 25.0.

Ou seja, com uma média de 30.4 pontos nos próximos sete jogos do Lakers, LeBron James terá a sua vigésima primeira temporada consecutiva com a marca. Isso, sem contar 2024/25, já é um recorde absoluto na NBA.

Apesar de não falar sobre o assunto, James vem tendo problemas para pontuar pelo Lakers. Isso porque, nos últimos sete jogos, ele tem média de 19.1 pontos e só chegou aos 25 em um deles. Enquanto isso, o percentual de seus arremessos caiu bastante no período. São 44.3% nos de quadra e 17.9% em três pontos.

Apenas como comparação, nos oito jogos anteriores a eles, LeBron teve 29.4 pontos, com 53.8% nos gerais e 37.5% em três. Aliás, foi na sequência de oito vitórias que o Lakers teve antes de ele se machucar contra o Boston Celtics.

De acordo com o comentarista Kendrick Perkins, da ESPN, LeBron James voltou aos jogos do Lakers antes da hora. Segundo o ex-jogador, o astro ainda não estava pronto para retornar às quadras, mas o fez porque o time precisava garantir vaga nos playoffs.

Em alguns dos últimos jogos, James chegou a sentir a lesão na virilha, a que o tirou de ação na sequência. No entanto, com a meta de classificar seu time sem passar sustos, foi para o “sacrifício”.

Embora ele não esteja totalmente recuperado da lesão, é fato que sua presença faz o Lakers melhor nos jogos, vencendo três dos últimos quatro. E com a combinação dos resultados no Oeste, o time de Los Angeles subiu e já é o terceiro.

Portanto, contra o Warriors, LeBron inicia uma sequência de jogos para não só manter sua média histórica, mas para garantir que o Lakers esteja na próxima fase, sem passar por play-in. Aliás, desde o seu último título na NBA, em 2019/20, a equipe não vai aos playoffs de forma direta. Desde então, foram três classificações via repescagem, além de um ano em que ficou fora.

No momento, o Lakers está com 46 vitórias em 75 jogos.

