Austin Reaves fala sobre LeBron James gritar com ele

Austin Reaves, LeBron James e Luka Doncic são o grande trio do Los Angeles Lakers. Juntos, distribuem o jogo e são responsáveis pela maior parte da pontuação. LeBron, contudo, tem uma responsabilidade ainda maior: a de liderança. Com 22 anos de liga e tudo o que já conquistou, é quase natural o astro ser ouvido e respeitado. Na última partida, contra o Memphis Grizzlies, no sábado (29), o camisa 23 gritou com Reaves, que falou sobre a situação.

“Foi a primeira vez que o vi gritar em muito tempo. Foi ótimo, na verdade. Adorei isso”, disse o ala-armador.

Ainda no quesito liderança e ser vocal, o técnico JJ Redick falou sobre a energia de LeBron. “Ele foi um líder incrível hoje. E foi logo cedo, o jogo inteiro. Quando estávamos perdendo, eu pedi um tempo técnico e ele falou bastante, e isso energizou os caras. Eu acho, então, que se ele não fala o que falou naquele tempo técnico, teríamos perdido”.

O jogo contra o Grizzlies marcou uma grande performance do trio. Reaves marcou 31 pontos, com oito assistências e sete rebotes. LeBron fez 25 pontos, oito assistências e seis rebotes. Doncic, por sua vez, terminou com 29 pontos, nove assistências e oito rebotes.

Segundo Dave McMenamin, da ESPN, essa foi a resposta do trio para JJ Redick tê-los “desafiado” a serem mais criativos e físicos durante as partidas.

O crescimento de Austin Reaves, LeBron James e Luka Doncic nessa reta final de temporada regular, logo antes dos playoffs, é ideal para o Lakers. Afinal, a equipe ainda precisa se provar após uma boa fase no mês de fevereiro. Hoje, ocupa a quarta posição na Conferência Oeste, com 45 vitórias e 29 derrotas. Contudo, a tabela segue bastante embolada, com possibilidades de cair até mesmo para a zona do play-in.

Para piorar, de acordo com a ESPN, o time de Los Angeles tem a tabela mais difíci. Ainda vai enfrentar Oklahoma City Thunder e Houston Rockets duas vezes, por exemplo, além do Golden State Warriors fora de casa.

Nos últimos dias, o Lakers tem vivido uma montanha russa. Primeiro, a equipe perdeu por 31 pontos para o Chicago Bulls, e depois para o Orlando Magic. Então, venceu o Indiana Pacers com um “tapinha” de LeBron no estouro do cronômetro. No jogo seguinte, contudo, o camisa 23 cometeu vários erros em outro revés para o Bulls.

Portanto, a vitória sobre o Grizzlies veio no momento ideal para recobrar a confiança antes da difícil sequência que vem por aí.

