LeBron James será anfitrião do Met Gala 2025, um dos maiores eventos de alta costura do mundo

O Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque (MET) anunciou o próximo tema de sua exposição e os anfitriões do Met Gala 2025: LeBron James, astro do basquete, será o presidente honorário do evento. Ele estará ao lado do heptacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton, dos cantores A$ap Rocky e Pharrell Williams, do ator Colman Domingo, e da editora chefe da Vogue, Anna Wintour.

LeBron James também tem uma longa história de conexão com a moda. Antes mesmo de estrear na NBA, o atleta fechou um acordo de US$90 milhões (RS$507 mi) com a Nike, e vem lançando uma edição nova de tênis desde então. Ele também é embaixador de marcas de alta grife, como a Louis Vuitton, e usa os túneis das arenas como uma passarela.

“Escolher dois grandes atletas da história para ser a cara de um dos maiores espetáculos da moda nos mostra como esses dois mundos estão cada vez mais conectados. Essa ligação vem se provando extremamente vantajosa para ambas partes, que se beneficiam por fortalecer sua imagem e engajar com outros públicos” analisa Bruno Brum, CMO da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e já ajudou clubes como Botafogo e Grêmio a firmarem parcerias com a Reserva.

Fora das pistas da Formula 1, Lewis Hamilton é um dos atletas mais envolvidos com o mundo da moda. O piloto sempre traz as últimas tendências para o paddock e, recentemente, tornou-se embaixador global da Dior. Em 2021, fez história no Met Gala ao tirar os holofotes de si e comprar uma mesa para jovens designers negros.

“O esporte e a moda são duas indústrias gigantes. Quando atletas consagrados, como LeBron James e Lewis Hamilton, participam de um evento importante da alta costura, eles ampliam o seu alcance. Isso faz bem para a imagem, dá visibilidade e pode potencializar o leque de negócios”, analisa Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

O tema da exposição será “Superfino: moldando o estilo negro”, inspirado no livro de Monica L. Miller “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, que explora o estilo dos homens negros no contexto do dandaísmo até os dias atuais.

Para o evento, também é de fundamental importância a presença de figurões de outras áreas, como LeBron e Hamilton. É o que analisa Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da agência Heatmap.

“Estar presente em um evento dessa magnitude pode trazer muitos benefícios para uma marca. O Met Gala atrai a atenção de um enorme número de espectadores globalmente, especialmente durante o tapete vermelho, onde passam grandes personalidades, incluindo os atletas. Para as empresas, é a chance de ser vista por milhões de pessoas. Essa visibilidade, aliada a uma estratégia de ativação em outros canais, pode trazer ótimos resultados”, comenta Salviano.

O Met Gala é um evento beneficente promovido pelo MET para arrecadar fundos para o Costume Institute, considerado um dos maiores eventos de alta costura do mundo. Toda primeira segunda-feira de maio, celebridades de todos os nichos desfilam no tapete vermelho do museu, vestidas pelos estilistas e marcas mais renomadas, de acordo com o tema da edição.

