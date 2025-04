LeBron James grita com colega após próprio erro em vitória do Lakers

LeBron James liderou o Los Angeles Lakers a uma importante vitória na NBA. Ainda na disputa por uma vaga direta nos playoffs, o time angelino venceu o Oklahoma City Thunder por 126 a 99, na noite de domingo (6). O astro terminou o jogo com 19 pontos, três rebotes e sete assistências.

O jogo de LeBron James na vitória do Lakers, porém, ficou marcado por um outro momento. No segundo quarto, ele gritou com Rui Hachimura após ele mesmo cometer um erro em uma tentativa de rebote.

Durante o lance, o veterano salta para disputar a bola e acaba a desviando para fora da quadra. Assim, a bola voltou ao Thunder. Irritado, LeBron James se virou e gritou com Hachimura, cobrando que ele não havia feito o box out, para proteger o rebote.

As imagens do lance, no entanto, mostram que LeBron se equivocou com o colega de Lakers. Isso porque, não havia quem Hachimura marcar ou fazer o box out durante o rebote. Ainda assim, ele ficou bem irritado com o companheiro japonês.

Apesar da situação, o Lakers de LeBron James saiu com uma importante vitória na NBA. Diante do time de melhor campanha na temporada, a equipe conseguiu venceu por 27 pontos e assumir a terceira posição do Oeste. Além do camisa 23, Luka Doncic foi destaque, com 30 pontos, sete rebotes e seis assistências.

O Lakers, assim, abriu 1.5 jogo de vantagem em relação ao Denver Nuggets, quarto colocado. Com quatro jogos para o fim dos playoffs, o time está perto de garantir a terceira vaga da Conferência, à frente de adversários como Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies.

LeBron James, porém, acha que ainda falta uma identidade para o Lakers, apesar da classificação próxima. Apesar de ter derrotado o Thunder, o camisa 23 entende que a equipe de Oklahoma City já está com seu padrão definido para os playoffs. Ele, porém, não vê o mesmo do Lakers.

“O Thunder sabe quem é. Sabe o que vai ser na pós-temporada. Nós, enquanto isso, ainda estamos tentando descobrir isso. Quais são as nossas rotações, além de nos acostumarmos com o que Luka quer fazer. Precisamos garantir que estamos atentos a todos os outros no time. Então, ainda estamos trabalhando nos nossos hábitos”, disse o craque do Lakers, após a vitória.

