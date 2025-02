LeBron James faz história e Lakers bate Warriors

LeBron James fez história com uma atuação incrível na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors por 120 a 112, nesta quinta-feira (6). O astro anotou 42 pontos e 17 rebotes. Como resultado, se tornou o segundo jogador de 40 anos na história da NBA a fazer mais de 40 pontos em uma partida. Portanto, outra marca que divide com Michael Jordan. Além disso, a rodada ainda contou com mais cinco jogos.

A fase de Los Angeles segue muito boa com a quarta vitória seguida e a oitava nos últimos nove jogos. Com uma trade deadline impactante com as chegadas de Luka Doncic e Mark Williams, a franquia da Califórnia espera mehorar ainda mais no Oeste. O time é o quinto colocado com 30 vitórias em 49 confrontos. Por fim, o Lakers volta a quadra neste sábado (8), contra o Indiana Pacers.

Golden State, por outro lado, perdeu duas vezes na sequência dos últimos dois dias. São três quedas nos últimos quatro jogos. A equipe também fez uma grande movimentação com a chegada de Jimmy Butler e espera subir de nível no Oeste. Com 25 vitórias em 51 partidas, o Warriors é o 11° na conferência e est fora da zona de classificação para o play-in. O próximo compromisso também é no sábado contra o Chicago Bulls, em duelo que pode marcar a estreia do novo reforço da equipe.

Vale ressaltar que LeBron James e Stephen Curry protagonizaram outro grande duelo em Lakers x Warriors, com ambos passando dos 35 pontos. Foi o quinto jogo de mais de 30 pontos para o camisa 23 após os 40 anos, o que também configura um recorde, superando Jordan.

Então, confira como foi o confronto entre o Lakers de LeBron James e o Warriors de Stephen Curry.

Começo arrasador e fim apertado para o Lakers

O começo de jogo para Los Angeles foi um verdadeiro sonho. Com Doncic apresentado a torcida, a equipe da casa começou quente.

Nos dois primeiros quartos, a equipe converteu dez bolas triplas no total. O pick-and roll era eficiente com Jaxson Hayes, enquanto os coadjuvantes estavam dominando do perímetro. Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent e Rui Hachimura fizeram um grande trabalho. Além disso, a defesa de Jarred Vanderbilt no ponto de ataque incomodou Curry, que estava frio do outro lado.

James começou alimentando seus arremessadores mas enlouqueceu no segundo quarto. Foram 18 pontos só ali com quatro bolas de três convertidas. Aliás, ele ainda deu duas assistências. Uma bola do logo no meio do segundo quarto levou os torcedores a loucura na Crypto Arena. O time chegou a abrir 26 pontos de vantagem e terminou com 20 de frente.

Mas o ataque esfriou muito a partir daí, sobretudo, no perímetro. O time começou a errar demais nos arremessos enquanto viu o camisa 30 crescer do outro lado. Um jogo que parecia controlado logo estava abaixo de dez pontos no fim do período.

Porém, apesar de encostar, o Warriors não conseguiu ter uma corrida real para virar. Alguns arremessos decisivos de James e Reaves no fim do jogo, além de muitos lances livres, levaram a equipe para fechar o duelo em casa e seguir sua boa sequência.

Leia mais!

Faltou ajuda para Curry no Warriors

Golden State não teve uma noite acima da média do ponto de vista ofensivo. Aliás, muito pelo contrário.

O primeiro tempo foi muito difícil. A equipe começou novamente com o calouro Quinten Post no time para fornecer espaçamento, mas o Lakers encontrava pontos fáceis no aro com facilidade. Enquanto isso, Curry começou realmente em um nível abaixo. O astro não acertou um único arremesso no primeiro quarto e seu time anotou apenas 21 pontos.

O astro até cresceu no segundo período, mas isso casou com o momento de maior dominância de LeBron James em Lakers x Warriors. O ritmo de Los Angeles ainda estava em outro nível. O craque anotou 11 pontos no quarto, mas Golden State chegou a estar 26 pontos atrás. Ele liderou uma corrida final que trouxe a desvantagem para 20 ao fim do período.

Porém, a volta do intervalo foi muito positiva. Com muitos minutos de Draymond Green de pivô, uma defesa mais versátil e arremessos de três pontos caindo, Golden State conseguiu diminuir a distância para apenas duas posses de bola em alguns momentos.

Então, Curry surgiu com incríveis 19 pontos no último quarto. Ele acertou quatro bolas de três, teve 14 arremessos totais, um período agressivo para tentar a virada na marra. Porém, o resto marcou 14 e não conseguiu dar o impulso necessário. Por fim, todos ficaram abaixo dos 15 pontos ao redor do camisa 30.

(25-26) Golden State Warriors 112 x 120 Los Angeles Lakers (30-19)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 37 7 4 1 1 Buddy Hield 15 5 5 0 0 Moses Moody 14 5 2 1 0 Pat Spencer 13 3 0 1 0 Draymond Green 12 5 4 2 1

Três pontos: 16-53; Curry: 6-20

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 42 17 8 1 1 Austin Reaves 23 3 4 3 1 Gabe Vincent 15 0 1 0 0 Rui Hachimura 11 4 3 0 0 Jaxson Hayes 11 3 2 1 1

Três pontos: 13-35; James: 6-9

Outros jogos

Além de Lakers x Warriors com show de LeBron James que flertou com um triplo-duplo de 42 pontos, a rodada dessa quinta ainda contou com outros cinco confrontos. Então, confira os resultados e estatísticas dos duelos do dia da trade deadline da NBA.

(27-25) Dallas Mavericks 127 x 120 Boston Celtics (36-16)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 25 3 4 0 0 Spencer Dinwiddie 22 2 2 1 0 Naji Marshall 20 2 3 1 0 Kyrie Irving 19 3 4 4 0 Max Christie 15 6 4 0 1

Três pontos: 15-33; Exum: 4-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 25 5 2 1 0 Payton Pritchard 21 6 6 0 1 Kristaps Porzingis 17 5 1 0 2 Jayson Tatum 17 4 4 0 1 Derrick White 13 3 3 0 1

Três pontos: 16-37; Brown: 3-4

(32-19) Houston Rockets 114 x 127 Minnesota Timberwolves (29-23)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 28 6 5 1 0 Alperen Sengun 16 10 7 2 0 Amen Thompson 16 3 5 1 2 Cam Whitmore 16 3 0 0 0 Dillon Brooks 15 3 1 0 1

Três pontos: 12-31; Brooks: 3-7

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 41 7 6 0 1 Jaylen Clark 17 3 1 0 0 Mike Conley 16 3 5 1 1 Naz Reid 15 11 4 2 2 Rudy Gobert 13 10 0 0 1

Três pontos: 16-39; Edwards: 5-12

(25-28) Orlando Magic 90 x 112 Denver Nuggets (33-19)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Wendell Carter Jr. 19 4 0 1 0 Paolo Banchero 18 8 4 1 3 Franz Wagner 14 4 4 2 1 Anthony Black 8 1 4 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 7 4 3 1 0

Três pontos: 5-31; Howard: 1-2

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 30 7 1 0 1 Nikola Jokic 28 10 12 2 0 Christian Braun 16 8 4 3 0 Aaron Gordon 11 3 7 0 1 DeAndre Jordan 8 7 1 0 0

Três pontos: 12-30; Porter: 5-8

(25-26) Sacramento Kings 102 x 108 Portland Trail Blazers (23-29)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 22 4 7 1 3 Zach LaVine 22 4 1 0 1 Malik Monk 21 7 4 2 1 Domantas Sabonis 10 14 4 1 1 Keegan Murray 12 7 1 0 0

Três pontos: 10-30; LaVine: 3-9

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 30 2 6 1 0 Shaedon Sharpe 24 4 1 0 0 Deandre Ayton 18 8 4 0 2 Jerami Grant 12 4 2 1 3 Toumani Camara 4 14 2 1 1

Três pontos: 16-40; Simons: 8-12

(29-21) Indiana Pacers 119 x 112 Los Angeles Clippers (28-23)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 33 11 2 2 0 Bennedict Mathurin 25 6 4 0 0 Tyrese Haliburton 14 3 8 4 1 Thomas Bryant 12 10 4 0 1 Ben Sheppard 12 1 0 2 1

Três pontos: 13-39; Siakam: 5-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 22 6 10 1 0 Norman Powell 22 4 3 0 0 Kawhi Leonard 19 4 4 0 1 Ivica Zubac 18 15 2 1 0 Amir Coffey 14 2 0 0 1

Três pontos: 17-40; Coffey: 4-5

