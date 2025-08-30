Lauri Markkanen tem atuação épica pela Finlândia no EuroBasket

Principal jogador da Finlândia, Lauri Markkanen teve uma atuação épica no EuroBasket, nesta sexta-feira (29). Diante de sua torcida, em Tampere, os finlandeses atropelaram a Grã-Bretanha por 109 a 79. Desse modo, os donos da casa se mantêm invictos na competição, com duas vitórias.

Mais uma vez, Markkanen foi o protagonista da Finlândia. Em pouco tempo, o jogador do Utah Jazz dominou as ações em quadra. Apenas no primeiro tempo, o camisa 23 anotou 29 pontos em 14 minutos. E, na segunda etapa, o ala marcou outros 14 pontos em nove minutos.

Dessa forma, Lauri Markkanen fechou o jogo com 43 pontos em 23 minutos, e a Finlândia amassou os britânicos na segunda rodada do EuroBasket. Portanto, uma atuação de gala poucas vezes vistas no torneio.

O detalhe é que o astro da Finlândia marcou 43 pontos pela segunda vez no EuroBasket. A primeira foi contra a Croácia, em 2022. De acordo com o site da FIBA, esta é a sexta maior pontuação de um jogador na história da competição. O recorde pertence ao belga Eddy Terrace, que fez 63 pontos no torneio de 1957.

A segunda maior pontuação do EuroBasket, aliás, pertence a um jogador que está em atividade. Afinal, Luka Doncic anotou 47 pontos no duelo entre Eslovênia e França, em 2022.

Aos 28 anos, Markkanen começou a edição deste ano em alto nível. Na estreia, ele foi decisivo no clássico nórdico contra a Suécia. Em 32 minutos, o ala finlandês marcou 28 pontos. Até o momento, Lauri é o cestinha do EuroBasket, com média de 35,5 pontos. Além disso, ele acertou 53 das bolas de três, com nove cestas em 19 tentativas.

Já nos amistosos de preparação para o EuroBasket, Lauri Markkanen fez grandes atuações. No duelo contra a Polônia, por exemplo, ele foi dominante: 42 pontos, 12 rebotes e três tocos. Já diante da Bélgica, Markkanen fez 48 pontos. Ou seja, sua melhor pontuação na carreira.

Por fim, o astro finlandês passa a receber os holofotes no EuroBasket. Hoje, ele é um dos favoritos a ser o cestinha do torneio. Caso a Finlândia avance nas fases finais, torna-se candidato ao prêmio de MVP. Markkanen volta à quadra neste sábado (30), às 14h30 (horário de Brasília). O adversário será a seleção de Montenegro, que ainda não venceu na competição.

