Lauri Markkanen domina e Finlândia bate Polônia

Astro finlandês vem sendo um grande destaque na fase de amistosos

Lauri Markkanen Finlândia Polônia Fonte: Reprodução / X

Na vitória da Finlândia sobre a Polônia por 97 a 88, neste domingo (17), o astro Lauri Markkanen voltou a brilhar. O jogador fez 42 pontos, pegou 12 rebotes e deu três tocos. Tudo isso em menos de 24 minutos de ação para garantir o terceiro triunfo finlandês em três jogos amistosos de preparação para o EuroBasket 2025.

Jogador do Utah Jazz, Lauri Markkanen teve três grandes jogos até aqui contra a Bélgica (dois) e Polônia. Aliás, este último volta a enfrentar a Finlândia na próxima sexta-feira (22) pelo último jogo antes do início do torneio.

Enquanto isso, Olivier Nkamhoua e Sasu Salin ajudaram a Finlândia diante da Polônia com 12 e 11 pontos cada. Por outro lado, os poloneses não contaram com o ala Jeremy Sochan, do San Antonio Spurs. O jogador está fora da disputa do EuroBasket, após sofrer lesão na panturrilha. No entanto, ele deve estar pronto para o início dos treinamentos da nova temporada da NBA.

A Filândia de Lauri Markkanen e a Polônia são duas das quatro anfitriãs do EuroBasket 2025. Enquanto os filandeses vão enfrentar Alemanha, Lituânia, Montenegro, Grã-Bretanha e Suécia no grupo B, os poloneses terão França, Eslovênia, Israel, Islândia e Bélgica como adversários no torneio.

Até aqui, Lauri Markkanen é o grande destaque individual dos amistosos, com 40.3 pontos, 8.3 rebotes e incríveis 53.8% de aproveitamento nos arremessos de três (14 em 26).

Mas ele não foi o único jogador da NBA a brilhar neste domingo. Na vitória de Montenegro sobre Israel por 86 a 70, o pivô Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, brilhou com 27 pontos e dez rebotes. Por outro lado, Deni Avdija, ala do Portland Trail Blazers, fez 12 pontos para Israel.

Vale lembrar que Montenegro está no grupo da Finlândia, enquanto Israel vai jogar no da Polônia.

Por enquanto, a Sérvia do três vezes MVP Nikola Jokic, é o melhor time na fase de jogos amistosos. Os sérvios venceram seus seis embates até aqui, enquanto a Lituânia ganhou todos os cinco que fez. Por fim, mesmo com Luka Doncic, a Eslovênia perdeu os quatro que atuou.

O EuroBasket tem início no dia 27 de agosto e vai até 14 de setembro.

Outro jogo do dia 17

Bélgica 60 x 73 Bósnia

