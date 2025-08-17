Heat fecha contrato com armador na NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Miami Heat fechou contrato com o armador Dru Smith para a próxima temporada da NBA. O novo vínculo será de três anos e US$7.9 milhões. Enquanto isso, apenas o primeiro ano do acordo será totalmente garantido. O jogador se torna o 14º nome no elenco com um contrato padrão da liga.

Então, é o segundo movimento de Miami em dois dias. Isso porque, na sexta-feira (15), o Miami Heat fechou troca de Haywood Highsmith para o Brooklyn Nets. O acordo deu alívio financeiro à franquia, abriu uma vaga no elenco e, no dia seguinte, assinou com Dru Smith. Ao trocar o ala, que tinha um salário de US$5,6 milhões, e acertar com o armador, o time continuou abaixo do teto salarial.

Na última temporada da NBA, o armador de 27 anos tinha um contrato two-way com o Heat. No entanto, ele sofreu grave lesão no tendão de Aquiles, em dezembro, e deixou a campanha de forma precoce. Mesmo sem poder jogar, a direção manteve seu vínculo que expirou ao término da campanha. Agora, há otimismo que ele se recupere até o início de 2025/26.

A atitude de Miami gerou elogios de Dru Smith à franquia. Aliás, ele chegou ao time em 2021, teve rápida passagem pelo Brooklyn Nets e depois retornou à Flórida em 2023. Portanto, foram três anos vestindo a camisa do Heat.

“A forma como a franquia cuidou de mim, nunca poderei agradecer o suficiente. Sou muito grato por estar aqui e fazer parte deste time. Espero que as coisas evoluam da maneira certa e veremos como as coisas se desenrolam para o futuro”, disse o atleta em fevereiro.

Smith, que era um agente livre restrito, conseguiu bons minutos nos oito jogos antes de sofrer a lesão. Assim, se consolidou como um arremessador confiável de três pontos e um bom defensor de perímetro. O armador jogou quartos períodos inteiros em cinco dos sete partidas antes de se contundir.

Ao todo, foram 14 jogos disputados em 2024/25, sendo um como titular. Como resultado, teve médias de 6,2 pontos, 2,6 rebotes e 1,5 roubo de bola. Além disso, teve com aproveitamento de 50,8% nos arremessos de quadra e 53,3% nas bolas de três (16 de 30).

Por fim, o Heat tem 17 jogadores sob contrato, sendo 14 sob acordos padrão e dois em vínculos two-way. Portanto, pode adicionar um 15º nome ao elenco durante e ainda ficar abaixo do nível de multas da NBA. Mas, de acordo com o jornal Miami Herald, não há planos para mais um reforço neste momento. o Heat poderia ir atrás de um pivô, mas optou por fechar com Dru Smith.

