Kyrie Irving retorna ao Mavericks, mas revela lesão preocupante

O astro Kyrie Irving está de volta ao Dallas Mavericks, mas a sua lesão voltou também. Aliás, ela nunca foi embora. E nem deve ir tão cedo. O armador não atuou nas últimas duas semanas por causa de dores nas costas que persistem. O retorno ocorreu porque esses incômodos aliviaram, mas não estão resolvidos. Trata-se de um problema com o qual, a princípio, o atleta vai conviver no resto da temporada.

“Eu vou ser sincero: as últimas semanas foram péssimas para mim. Nunca tive nenhum tipo de dificuldade nas costas, então é duro. Fiz um exame de imagem e descobriram o que chamam de um ‘disco protuberante’. As dores são irregulares. Tenho que ser muito esperto sobre isso, mas sou agradecido pela chance de voltar a jogar”, contou o craque, depois da derrota contra o Denver Nuggets.

Um disco protuberante, em síntese, é um tipo de inflamação dos discos entre duas das vértebras das costas. A estrutura extrapola a cartilagem de proteção e, assim, ganha a aparência de um hamburguer. É constante ver esse quadro clínico ser comparado com uma hérnia de disco, mas são problemas diferentes. Embora a hérnia costume ser mais dolorosa, Irving deixa claro que a protuberância também incomoda.

“Conversei com alguns especialistas e companheiros de elenco sobre os problemas nas costas. Não tem jeito, pois os incômodos vêm e vão mesmo. Tudo o que posso fazer, por enquanto, é administrar. Hoje, para ser sincero, parece que eu levantei do sofá e decidi jogar uma partida na NBA. Não foi o meu melhor”, admitiu o veterano, que marcou só 11 pontos no revés.

Administração

Irving revelou que, no início do afastamento, a sua situação física era complicada. Ele não conseguia vestir meias, por exemplo. Sentia incômodos na panturrilha que, além disso, o impediam até de fazer atividades recreativas como meditação e yoga. Era, na verdade, mais desconforto do que uma dor intensa. Ele conta que ainda está no começo do processo de como conviver com esse quadro.

“O fato é que tenho um disco protuberante nas costas. Então, o melhor que posso fazer é administrar e cuidar do quadro. Eu sou agradecido a Deus porque não a situação não está tão ruim que precise uma cirurgia. Eu tenho o pleno apoio da nossa junta médica, acima de tudo. Mas o fato é que o problema está aqui”, afirmou o futuro integrante do Hall da Fama.

Irving, além disso, revelou que não é o único jogador do Mavericks com problemas nas costas. E o fato de ninguém estar afastado das quadras é uma sinalização para como deve encarar o resto da campanha. “Alguns outros atletas do time têm algo parecido, então só preciso ser esperto com isso. É claro que dá para administrar. Eu não tenho que ser também tão cauteloso assim”, ponderou.

Ritmo de jogo

A primeira atuação de Kyrie Irving pelo Mavericks em duas semanas deu mostras que, a princípio, a lesão ainda está lá. Ele só converteu quatro de 18 arremessos de quadra e, apesar de quatro roubos de bola, só distribuiu duas assistências. Foi uma performance tímida, em particular, porque Luka Doncic também está ausente. Mas ele aposta que a atuação só refletiu a falta de ritmo mesmo.

“Eu fiz alguns bons treinos nos últimos dias, mas é diferente de uma partida da NBA. Por isso, sei que preciso readquirir o ritmo de jogo. É claro que não foi a melhor atuação não só minha, mas do time inteiro. Mas estou agradecido por estar em quadra mais uma vez e ao lado dos meus companheiros. Até porque só temos mais um jogo em 24 horas, então não há tempo para lamentar”, concluiu o armador.

