Mavericks está disposto a manter Kyrie Irving por longo prazo no time

Após passagens polêmicas por Boston Celtics e Brooklyn Nets, o armador Kyrie Irving se encontrou no time do Dallas Mavericks. A parceria com Luka Doncic foi um dos pontos fortes da equipe que na última temporada e terminou como vice-campeã da NBA.

De fato, Kyrie Irving chegou ao Mavericks em um momento de baixa em sua carreira, porém, logo se encaixou no time. Além disso, o jogador entende que foi valorizado por Dallas quando outras franquias preferiram não assumir o risco de sua contratação. Esse cenário deve fazer o armador continuar na equipe por mais alguns anos, segundo o jornalista Tim MacMahon, da ESPN.

“Kyrie Irving tem uma player option de US$42 milhões. Veja, não estou dizendo exatamente como isso vai se abrir. Meu palpite é que ele acabará recusando essa opção. Mas o que eu diria é que ficaria muito surpreso se Kyrie não estivesse em Dallas nos próximos anos”, disse o jornalista

MacMahon destacou que o Dallas Mavericks deve fazer uma boa proposta para manter Kyrie Irving no time para as próximas temporadas.

“Os Mavericks já demonstraram que estão dispostos a pagar, não o valor de mercado, porque poderiam ter, por assim dizer, ‘vencido’ as negociações com ele. Lembre-se, eles foram criticados por dar a ele o contrato quando ninguém mais o faria. O ponto é que eles mostraram: ‘Nós valorizamos você e vamos pagar, dentro da possibilidade de ter um pouco de flexibilidade financeira’. Dallas vai colocar um número alto na mesa para ele”.

Por fim, o jornalista explicou que a relação de Kyrie Irving com o Dallas Mavericks. O jogador e a equipe estão felizes com o momento e uma saída do armador não deve ocorrer.

“Ele tem estado muito feliz em Dallas. Eles estão felizes com Kyrie. É o líder do vestiário. Isso é fato. E, neste momento, está jogando tão bem quanto nunca jogou. Certamente, tão eficiente quanto nunca foi. As coisas teriam que mudar muito para que Kyrie não fizesse parte do Mavericks no futuro. Não vejo isso como uma opção realista para nenhum dos lados. Todo mundo está feliz”.

Com 32 anos, Kyrie Irving vem sendo peça fundamental do Mavericks na temporada. O astro tem média de 23.9 pontos por jogo. Além disso, o veterano tem tido destaque em sua porcentagem de arremessos. 53,1% no geral e 51,2% nas bolas de três. As boas atuações de Irving ajudaram a manter o Dallas na briga da forte Conferência Oeste. Até o momento, o time acumula nove vitórias e sete derrotas.

