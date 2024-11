Kyrie Irving atinge marca histórica de Ray Allen

O Dallas Mavericks voltou a perder no início da temporada 2024/25 da NBA. Desta vez, a equipe texana caiu diante do Denver Nuggets por 122 a 120. No entanto, o jogo só foi tão disputado por conta de Kyrie Irving, que faz números incríveis que apenas Ray Allen teve na liga.

Agora, apenas Kyrie Irving e Ray Allen fizeram média acima de 25 pontos e aproveitamento de 55% nos arremessos de três em dez jogos.

Na verdade, o astro do Mavs possui, até aqui, 25.6 pontos, 4.8 rebotes, 4.8 assistências e 55.2% em cestas de três. Ou seja, Irving vem sendo o jogador mais importante de Dallas neste início de campanha. Mesmo com Luka Doncic ao seu lado, o veterano é o atleta de mais impacto ofensivo.

Isso porque Doncic não vem conseguindo bons aproveitamentos em seus arremessos nas dez primeiras partidas. Na derrota para o Nuggets, por exemplo, Kyrie Irving cometeu apenas um erro de ataque e acertou 17 das 22 tentativas. Por outro lado, o esloveno, que entrou na rodada com apenas 40.7% de aproveitamento nos de quadra, cometeu cinco turnovers.

Aliás, o camisa 77 teve um de seus melhores aproveitamentos da temporada ao acertar nove arremessos em 19. Ele ficou com 24 pontos, mas Kyrie Irving registrou 43.

Apesar de ótimos números, Kyrie Irving teve duas chances de colocar Dallas na liderança. Na primeira, ele teve seu arremesso bloqueado por Peyton Watson. Então, no estouro do cronômetro, Irving errou do canto da quadra.

Por enquanto, o Mavs possui cinco vitórias em dez jogos e ocupa o 11° lugar do Oeste. A equipe ainda aguarda os retornos de PJ Washington (joelho) e Dereck Lively (ombro). É provável que ambos estejam disponíveis para as próximas partidas. Por outro lado, o ala-armador Dante Exum tem previsão de volta apenas para a segunda metade de janeiro.

Hoje, apenas dois times possuem dois jogadores entre os 15 principais cestinhas da NBA: Milwaukee Bucks (Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard) e Dallas Mavericks (Kyrie Irving e Luka Doncic).

Já aposentado da NBA, Ray Allen atuou entre 1996/97 e 2013/14. Ele é o segundo na lista de jogadores com mais cestas de três em todos os tempos, atrás apenas de Stephen Curry. Allen foi campeão duas vezes: uma pelo Boston Celtics e outra no Miami Heat.

A próxima partida de Kyrie Irving e o Mavericks é nesta terça-feira, diante do Golden State Warriors. O jogo acontece na Califórnia, enquanto já vai valer ainda para a Copa da NBA 2024/25.

