Após briga, Kyrie Irving vai pagar multas de Washington e Marshall

O Dallas Mavericks bateu o Phoenix Suns na noite de sexta-feira por 98 a 89. No entanto, uma briga entre Jusuf Nurkic (Suns), Naji Marshall e PJ Washington (Mavs) acabou sendo um dos destaques. De acordo com o astro Kyrie Irving, Marshall e Washington não precisam se preocupar com o valor da multa que a NBA vai cobrar. Isso porque o armador garantiu que vai pagar.

“É, eu fiquei um pouco confuso. Aconteceu muito rápido, mas momentos assim mostram que estamos tentando proteger uns aos outros. Então, foi o que aconteceu. PJ (Washington) estava fazendo isso por Naji (Marshall), depois que foi atingido”, disse Kyrie Irving. “Ele estava tentando proteger seu colega, mas eu vou pagar suas multas”.

Tudo começou quando o pivô do Suns fez falta de ataque em Daniel Gafford usando o cotovelo. Na ocasião, Mashall e Nurkic discutiram e trocaram empurrões. Então, o jogador do Suns deu um tapa no rosto do ala de Dallas. Marshall devolveu com um soco, mas quase não o atingiu. Na sequência, Washington derrubou Nurkic.

“Vamos colocar isso embaixo do tapete”, disse Kyrie Irving. “Talvez, isso seja o jeito que a gente termine o ano de 2024, quando alguém realmente faz isso na NBA. Mas, talvez, isso aumente nossa audiência”.

Todos eles foram expulsos e devem ser suspensos pela NBA. Geralmente, após socos, jogadores ficam de dois a três jogos fora. Enquanto isso, pelo empurrão, Washington pode pegar uma partida.

A briga acontece em um momento em que alguns membros da NBA discutem a volta de confrontos assim. O técnico Joe Mazzulla, do Boston Celtics, afirmou que gostaria de ver mais brigas na liga. No entanto, foram por atitudes assim que a audiência despencou nos anos 70. Basicamente, em todos os jogos algo assim acontecia.

Na última semana, por exemplo, o mesmo Mazzulla ficou inconformado com a arbitragem e levou multa da NBA por sua agressividade.

Vale lembrar que na última grande briga que aconteceu na NBA, vários jogadores foram suspensos e virou até tema de documentário. Na época, Ben Wallace e Metta World Peace discutiram via imprensa por semanas antes do jogo.

Eles lutavam ano a ano pelo prêmio de melhor defensor. Então, no fim da partida, os dois trocaram empurrões até que uma briga generalizada aconteceu. Como resultado, World Peace foi suspenso de toda aquela temporada.

“Perdemos PJ (Washington) e Naji (Marshall) pelo resto do jogo, mas foi bom ver que um protegeu o outro”, disse o técnico Jason Kidd. “Tem sempre algo assim. Os ânimos ficaram exaltados e um foi ajudar o outro. Nós já falamos sobre isso internamente, mas é bom ver que eles fizeram isso. Seguimos em frente”, concluiu.

