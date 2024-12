Luka Doncic, do Dallas Mavericks, deve perder ao menos um mês por lesão na panturrilha. A contusão veio no jogo da rodada de Natal, contra o Minesotta Timberwolves. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador deve perder cerca de dez jogos, o que o tirará da corrida para prêmios inviduais. Afinal, a NBA não dá prêmios para jogadores com menos de 65 partidas, e Doncic já perdeu oito.

Doncic saiu no final do segundo quarto após reclamar de dor ao apoiar o pé esquerdo. Ele sinalizou para o banco do Mavs que estava machucado e não conseguiu voltar para a defesa. O Timberwolves marcou, e Dallas pediu um tempo com 2:31 restantes no primeiro tempo para permitir que Doncic deixasse o jogo. Mancou até o vestiário e não voltou à qiadraa. Para sair da arena após o jogo, o camisa 77 usou muletas.

Mas o craque tem um histórico de lesões na panturrilha esquerda. No início desta temporada, ele treinos e a pré-temporada por conta de uma contusão. Assim, é a terceira vez que ele sofre uma distensão no local nos últimos anos. Em 2022, perdeu jogos da primeira rodada dos playoffs após se machucar no final da temporada regular. Além disso, perdeu a maior parte da pré-temporada de 2023 devido a uma distensão.

Publicidade

Dessa forma, cinco vezes selecionado para o primeiro time All-NBA, Doncic tem médias de 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.8 assistências na atual temporada.

Leia mais!

Assim, Doncic já perdeu oito jogos desde outubro, por conta de uma contusão no joelho direito, uma entorse no pulso direito e uma contusão no calcanhar esquerdo. Sem Luka, Dallas tem seis vitórias e duas derrotas.

Publicidade

“Estou orando para que Luka se recupere rápido”, disse Kyrie Irving após marcar 39 pontos na derrota de quarta-feira, em que o Mavs reduziu uma desvantagem de 28 pontos para dois no minuto final. “Não importa quanto tempo leve, vamos nos ajustar. É assim que funciona. Espero que volte quando estiver pronto”.

Portanto, durante a lesão de Luka Doncic, o Mavericks espera que Quentin Grimes e Spencer Dinwiddie tomem parte da armação das jogadas. Foi, ao menos, o que aconteceu na última ausência do esloveno. Com a janela para trocas próxima, contudo, Dallas pode buscar reunir esses jogadores em uma troca por uma estrela, como Jimmy Butler. O jogador é desejo da equipe.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA