Kristaps Porzingis pode reforçar Celtics nos playoffs

Kristaps Porzingis não conseguiu ficar muito tempo em quadra no Jogo 1 entre New York Knicks e Boston Celtics, pelos playoffs, na última segunda-feira (5). O pivô, aliás, também não jogou muito nas últimas duas partidas contra o Orlando Magic. O motivo seria uma doença que o jogador havia contraído em março e ainda o atrapalha. Agora, porém, o Celtics o listou como “provável” para o segundo duelo da semifinal do Leste.

Na primeira partida foram só 13 minutos para Porzingis, com quatro arremessos tentados e quatro erros. Ele ficou o segundo quarto inteiro no vestiário e até tentou aquecer no intervalo, mas voltou para o vestiário, ficando de fora até do banco de reservas.

O técnico Joe Mazzulla disse que há boas chances de Porzingis voltar, mas que ele ainda lida com os efeitos da doença que contraiu em março. Na época, ele perdeu oito jogos.

“Acho que ele está lidando com isso desde que voltou”, disse. “Lutando contra a doença, trabalhando, fazendo seu melhor. No entanto, acho que nesse jogo, foi demais pra ele. Eu não sabia direito o que ia acontecer, mas fui informado, naquele jogo, que ele não poderia voltar. Mas ele vem fazendo um bom trabalho em estar disponível. É duro vê-lo assim, mas vamos ver como ele irá responder”.

Mazzulla, aliás, já havia dito que a ausência de Porzingis é bastante impactante. Logo após a derrota, o técnico lamentou a situação. “Isso muda tudo, afeta rotações, padrões e as opções táticas, tanto ofensivas quanto defensivas. Mas não é desculpa. Tivemos chances de vencer”, disse.

Com a ausência do pivô para defender o garrafão, o Celtics sofreu contra o Knicks. O grande destaque do jogo, porém, foram os erros triplos da equipe. Em 60 tentativas do perímetro, Boston só acertou 15 delas. Enquanto isso, New York converteu 17 de 32.

Jrue Holiday é outro que lamentou a ausência do letão, destacando como isso atrapalha, em especial na defesa. “Ele é essencial. Joga no garrafão ou no perímetro, defende bem, protege o aro, bloqueia arremessos… Sentimos sua falta. Mas vamos manter a cabeça no lugar”.

Kristaps Porzingis, contudo, não é o único desfalque do Celtics nesses playoffs. Isso porque Sam Hauser torceu o tornozelo, e também saiu cedo da partida contra o Knicks. Embora seja menos importante na rotação, o ala-pivô vinha participando de todos os jogos da pós-temporada.

