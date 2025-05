“Knicks não pode perder quarto jogo da série contra Celtics”, crava analista

O quarto jogo da série entre New York Knicks e Boston Celtics promete fortes emoções. Por um lado, o Knicks ainda lidera o confronto por 2 a 1, e jogará em casa para aumentar a vantagem. Por outro, porém, o Celtics venceu o jogo 3, e vem embalado para empatar a série e voltar para Boston. Para Stephen A Smith, da ESPN, então, é obrigação de New York vencer esse jogo.

“Eu não acredito que o Knicks possa perder o jogo 4 e ainda vencer esta série”, disse Smith. “Mas o Knicks ainda pode vencer o jogo 4. Eles vão precisar vencer para ter uma chance de ganhar a série. Eu acredito que, se o Boston Celtics vencer os dois jogos em Nova York, o que selará o destino do Knicks, então vai perder a série”.

Perder os dois jogos em casa faria com que as vitórias do Knicks em Boston não significassem tanto. Afinal, o “roubo” do mando de quadra seria anulado ao perder os duelos em sua própria arena. Dessa forma, é importante para a equipe novaiorquina se recuperar e vencer.

Nos dois primeiros jogos, Boston acertou só 25 de 100 arremessos de três pontos. Na terceira partida, porém, a equipe começou a acertar as tentativas triplas, e venceu com tranquilidade.

Jalen Brunson jogou bem, mas não foi o bastante. Isso porque os outros jogadores do Knicks não ajudaram. Nas partidas em que a equipe venceu, OG Anunoby e Miles Bridges tiveram grandes atuações.

Uma vitória do Knicks contra o Celtics no jogo 4 deixaria a série nas mãos da equipe de New York. Afinal, poucos times perdem após liderar por 3 a 1. Além disso, a franquia novaiorquina ainda teria mais um jogo em casa para decidir, caso perdesse um eventual jogo 5 em Boston.

O Celtics, aliás, está com uma rotação mais curta. Isso graças às lesões de Sam Hauser e Kristaps Porzingis. O letão se recupera de sequelas de um vírus adquirido em abril, e sua condição é incerta. Na série, tem médias de apenas 15 minutos por noite. Hauser, por sua vez, torceu o tornozelo.

Pelo lado do Knicks, a grande notícia é a má fase de Karl Anthony-Towns. O pivô está arremessando apenas 14,3% para três pontos. Além disso, ele acumulou 13 faltas em três partidas. Dessa forma, tem que ficar fora da quadra em minutos importantes e, mesmo quando joga, tem dificuldades para ser produtivo.

O quarto jogo da série será nesta segunda-feira (12), a partir das 20h30 (horário de Brasília). O duelo terá a transmissão da ESPN 2.

