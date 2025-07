Kings e Hornets estão na final da Summer League

Sacramento Kings e Charlotte Hornets vão decidir a Summer League 2025. Enquanto o Kings bateu o Toronto Raptors por 98 a 88, o Hornets superou o Oklahoma City Thunder por 109 a 80 neste sábado (19). O jogo final acontece no domingo (20), às 23h (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

Isaac Jones, com 36 pontos e seis rebotes, liderou o Kings à final da Summer League contra o Hornets. Enquanto isso, Mason Jones somou 17 pontos e Maxime Raynaud obteve 12 pontos e sete rebotes. Por outro lado, Jamal Shead ficou com um duplo-duplo ao registrar 24 pontos e 12 assistências.

O Kings foi melhor contra o Raptors desde o início, enquanto chegou a abrir 14 pontos no primeiro quarto. Então, Toronto encostou no segundo quarto. Como resultado, os times foram para o intervalo com Sacramento na frente por 48 a 42.

Continua após a publicidade

No entanto, o Kings voltou muito mais forte no segundo tempo, abriu 19 pontos e praticamente garantiu vaga na final da Summer League. Mas Toronto reagiu no último quarto e cortou para três após quatro pontos consecutivos de Ja’Kobe Walter. Shaed diminuiu para um, enquanto parecia que o time do Canadá iria virar. Não aconteceu, entretanto. Mason Jones fez os últimos seis pontos de Sacramento, garantindo o triunfo.

Leia mais

Já no jogo entre Hornets e Thunder, não houve dúvidas sobre o vencedor desde o início. Afinal, Jaylen Sims e Kon Knueppel dominaram ainda no primeiro tempo. O time de Charlotte abriu 21 a 16 após lances livres de Damion Baugh. Então, no segundo quarto, a equipe de North Carolina fez oito pontos consecutivos e vencia por 35 a 19. Ao fim do primeiro tempo, o placar já estava em 52 a 33, praticamente com vaga na final da Summer League.

Continua após a publicidade

Por fim, nos últimos 20 minutos, o Hornets abriu 32 pontos após cesta de três de DJ Rodman. Enqunto isso, o Thunder não conseguia pontuar de forma alguma. No último quarto, Oklahoma City até esboçou uma tímida reação, mas em vão.

Outros jogos da Summer League deste sábado

(2-3) Washington Wizards 94 x 85 New York Knicks (1-4)

WAS: Dillon Jones (25 pontos, 11 rebotes)

NYK: Dink Pate (20 pontos, dez rebotes)

Continua após a publicidade

(1-4) Houston Rockets 104 x 101 Minnesota Timberwolves (4-1)

HOU: Kevon Harris (18 pontos, sete rebotes, seis assistências, quatro roubos de bola)

MIN: Tristen Newton (24 pontos, dez assistências, cinco rebotes)

Em andamento

(2-2) Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors (2-2)

Continua após a publicidade

(3-1) Detroit Pistons x San Antonio Spurs (3-1)

Mais tarde

(3-1) Portland Trail Blazers x Phoenix Suns (1-3)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA