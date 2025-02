Jusuf Nurkic aconselha Magic a contratar jogador do Blazers

Jusuf Nurkic, ex-jogador do Portland Trail Blazers, aconselhou o Orlando Magic a trocar por um jogador do Blazers. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o atleta em questão seria Anfernee Simons. O armador tem 18.6 pontos e cinco assistências de média na atual temporada, e é um dos destaques de Portland.

“Eu acho que Orlando é um ótimo time jovem e estão fazendo um bom trabalho. Tem um bom corpo técnico. No entanto, acho que está faltando um jogador. Não sei o nome, mas é meu companheiro de Portland. Eu amo o povo de lá, mas realmente acho que está faltando alguém (no Magic)”, disse Nurkic.

Dois da declaração do pivô, Scotto publicou em seu X sobre o tema.

“Jusuf Nurkic sugeriu que o Orlando Magic precisa adquirir um jogador do Portland Trail Blazers. Nurkic provavelmente estava se referindo a Anfernee Simons, que é natural da Flórida e jogou pela IMG Academy no ensino médio. Houve alguma conversa sobre Simons e Orlando antes do prazo de negociação”, escreveu o jornalista.

O Orlando Magic está bem na atual temporada da NBA, com 27 vitórias e 29 derrotas, ocupando a sétima posição da Conferência Leste. O time sofreu com oscilações ao longo da campanha. Afinal, ficou vários jogos sem contar com Franz Wagner e Paolo Banchero, lesionados.

Simons foi escolhido pelo Blazers no draft de 2019, e se encontra na equipe desde Então. O ala-armador tomou papel de maior protagonismo desde as saídas de CJ McCollum e Damian Lillard, que marcaram em história mesmo sem ganhar título em Portland. Suas médias na equipe são de 14.7 pontos e 3.2 assistências.

Nurkic, por sua vez, jogou sete temporadas no Blazers, com médias de 14.4 pontos e 9.8 rebotes. O pivô era o titular nas equipes de Lillard e McCollum, que chegaram às finais de conferência em 2019. O jogador estava no Phoenix Suns, mas foi negociado para o Charlotte Hornets. Isso porque não era querido em Phoenix, e sua saída era vista como benéfica tanto para abrir espaço salarial quanto para trazer um novo bom jogador.

Já o Magic, que Jusuf Nurkic sugeriu adquirir um jogador do Blazers, tem 27 vitórias e 29 derrotas na atual temporada. O time até começou bem, mas as lesões de seus principais jogadores, Wagner e Banchero, atrapalharam na tabela. A equipe, além disso, não tem muitas opções na armação. O atual titular é Cole Anthony.

No entanto, não há conversas sólidas da chegada do armador. Dessa forma, Nurkic só “cantou” uma aquisição do Blazers. Ainda assim, o Magic procura um armador. Segundo Sam Amick, do site The Athletic, o time chegou a fazer ligações na trade deadline, mas não fechou com ninguém. O time, porém, segue tendo suas escolhas de draft e bons jogadores, podendo fazer uma grande negociação na próxima offseason.

