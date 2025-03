Jornalista questiona se Kevin Durant faria o mesmo que Jimmy Butler no Warriors

O Golden State Warriors sonhou com uma troca por Kevin Durant na trade deadline, mas acabou acertando com Jimmy Butler. Como resultado, desde a chegada do astro, a equipe de San Francisco vive grande fase. Isso porque são 18 vitórias e duas derrotas neste período, subindo para a sexta posição da Conferência Oeste. Então, o jornalista Bill Simmons questionou a capacidade de Durant ter esse impacto na equipe.

“Se eles tivessem contratado Kevin Durant em vez de Jimmy Butler, você acha que os Warriors estariam jogando tão bem? Não sei se ele, neste ponto da carreira, seria capaz de fazer todas as coisas que Butler está fazendo. Não sei se ele ainda é esse tipo de jogador”, questionou.

Simmons, além disso, enalteceu o senso coletivo do astro. Segundo o jornalista, Butler não precisa assumir protagonismo no Warriors. Assim, chegou preenchendo lacunas antes vistas no time de Steve Kerr. Para provar seu ponto, ele o comparou com um ídolo da franquia.

“Todos naquele time estão se sacrificando. Butler terá jogos em que ele nem sequer arremessa. Ele está fazendo como o (Andre) Iguodala de 2015. Ele jogar na defesa, mas está lá quando precisar dele em outros lugares. Mas, na maior parte, ele está completamente comprometido com o time”, elogiou.

O analista ainda falou sobre a melhora de Stephen Curry na reta final de temporada. Aliás, justamente após a chegada de Butler. Ou seja, ele acredita que a adição do ala também impulsionou o principal astro de Golden State.

“Eu assisti muito Golden State. Estou muito animado com Stephen Curry. Ele está com atuações que podem o levar para o segundo time ideal da NBA. Então, acredito que, quando chegarmos ao final da temporada, ele estará no Top 10 da liga. Mas acho que o que tornou essa fase especial é que Butler não se importa com suas estatísticas”, disse.

Com 41 vitórias e 29 derrotas na temporada, o Warriors se consolidou na briga por vaga direta aos playoffs da NBA. Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves vêm logo atrás na tabela com campanhas parecidas. No entanto, o momento do time de San Francisco empolga e gera confiança na reta final da fase regular.

“Há um pouco de arrogância no Warriors também. Acho isso muito importante. Esse time tem esse comportamento de novo. Aliás, eu digo isso no bom sentido. A equipe recuperou sua competitividade. Então, acho que Butler a trouxe de volta”, concluiu Simmons.

Phoenix Suns

Por outro lado, o Phoenix Suns de Kevin Durant vive uma campanha instável. O time ficou longo período fora da zona do play-in. Afinal, são mais derrotas do que vitórias: ao todo, a equipe tem 37 reveses e 34 triunfos na temporada. Mas, na últimas rodadas, houve uma melhora. Isso porque está invicto há três jogos.

Dessa forma, o Suns ultrapassou o desfalcado Dallas Mavericks no Oeste e assumiu a décima posição. Ou seja, a última que dá vaga à pós-temporada. Sob o comando de Durant, o time do Arizona conseguiu grande triunfo na última rodada, ao superar o Cleveland Cavaliers por 123 a 112. Mesmo contestado por Bill Simmons, o astro anotou 42 pontos e foi o responsável pela vitória.

