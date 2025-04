Jogo entre Warriors e Lakers tem grande audiência na NBA

O jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, na última quinta-feira (3), foi um dos jogos com maior audiência da NBA nesta temporada. De acordo com a TNT norte-americana, a partida teve média de 2.5 milhões de espectadores.

Dessa forma, foi o segundo jogo mais visto de 2024/25, tirando as partidas da noite de abertura e do natal. Esse foi, aliás, o jogo mais assistido entre LeBron James e Stephen Curry nos últimos seis anos, se excluirmos as partidas de noites de abertura.

Portanto, o duelo tinha vários elementos para se tornar interessante. Primeiro, tanto Lakers quanto Warriors melhoraram bastante após o Jogo das Estrelas da NBA, e vêm em boa fase. No caso de Golden State, são 17 vitórias em 21 jogos, com Los Angeles vencendo 14 de 23. Assim, as duas equipes subiram na tabela, e no momento do embate estavam em quarto e quinto.

Publicidade

Com a vitória do Warriors, a equipe continuou na quinta posição, mas agora só um jogo atrás do Lakers. Caso a temporada acabasse hoje, porém, o confronto da primeira rodada dos playoffs seria justamente entre as duas franquias, marcando um reencontro entre LeBron James e Stephen Curry na pós-temporada.

Leia mais!

Além disso, os dois disputaram quatro finais seguidas entre 2015 e 2018, com três vitórias para o lado de Curry. Em 2023, novo confronto, com LeBron já no Lakers. Dessa vez, o camisa 23 venceu.

Publicidade

A boa audiência para a partida é importante. Afinal, o número de espectadores nos Estados Unidos vinha caindo, com vários fatores contribuindo. Primeiro, o “apagamento” das estrelas norte-americanas, como Curry, LeBron e Kevin Durant. Elas deram espaço para estrangeiros como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic.

Depois, a “revolução” dos três pontos também seria um problema. Isso porque é um jogo bastante diferente do praticado há anos atrás e começou a ser dúvida se estava afastando fãs antigos.

Adam Silver, comissário da NBA, já admitiu outras das questões que contribuem para a queda na audiência.

Publicidade

“Estamos quase no ponto de inflexão em que as pessoas assistem mais conteúdo por streaming do que na televisão tradicional”, disse Silver. “E é por isso que, em nossos novos contratos de televisão, que entrarão em vigor no próximo ano, todos os jogos estarão disponíveis em um serviço de streaming. E, ao irmos para o streaming, isso vai nos permitir fazer todo tipo de coisa que não é possível na televisão”.

Os novos contratos de TV da liga, avaliados em US$76 bilhões ao longo de 11 anos, começam no próximo ano. Eles incluem a ESPN e a ABC, a NBC e suas plataformas digitais, além do Amazon Prime, que é um serviço só de streaming.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA