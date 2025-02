Jogador do Suns nega “vestiário tóxico” após trade deadline

A trade deadline foi difícil para o Phoenix Suns, com a equipe terminando sem Jimmy Butler, que era o jogador desejado da franquia. Além disso, não conseguiu trocar Bradley Beal e seu contrato de mais de US$50 milhões anuais. No entanto, o time já mudou o foco, vencendo o Utah Jazz nesta sexta (7). Após a partida, Grayson Allen falou sobre como está o vestiário após a data limite para trocas da NBA.

“Foi um vestiário muito feliz”, disse Grayson Allen após marcar 21 pontos. “Não estava nada tóxico”. A equipe venceu mesmo sem Kevin Durant (com lesão no tornozelo) e Beal (lesão no dedo do pé). Mas teve dificuldades. Allen acertou um arremesso de três pontos no estouro do cronômetro para forçar a prorrogação.

A fala pós-jogo do ala-armador foi resposta para uma reportagem da ESPN que apontava um ambiente “tóxico” no vestiário do Suns após a equipe não trocar Kevin Durant ou Bradley Beal. O gerente-geral James Jones concedeu uma coletiva de imprensa antes da partida para tentar controlar os danos à imagem da franquia.

Embora tenha vencido e jogador tenha amenizado polêmicas, a situação no Suns após a trade deadline segue conturbada. A equipe tem apenas 26 vitórias em 51 jogos, e uma ida para os playoffs depende de uma melhora na tabela. Hoje o Minnesota Timberwolves, primeiro time na zona de classificação direta aos playoffs, tem 29 vitórias e 23 derrotas.

Sem conseguir Jimmy Butler antes do fim do prazo de trocas, a equipe teria considerado negociar Kevin Durant com o Miami Heat pelo All-Star, mas não consultou Bradley Beal sobre sua cláusula de veto a trocas. De acordo com o dirigente, a remoção dessa cláusula teria facilitado a negociação por Butler.

