Jogador do Draft ganha comparação com Deni Avdija

O Portland Trail Blazers pode buscar no Draft um jogador similar a Deni Avdija. De acordo com a ESPN, o time está sendo cotado para selecionar o jovem Egor Demin na 11ª posição da classe. Para o analista Jeremy Woo, o armador de BYU tem estilo parecido ao do ala da equipe de Oregon.

Segundo o analista da ESPN, especialista em Draft, o jovem jogador se destaca principalmente pelo físico. Com 2,03 metros, ele mostra visão de jovem e capacidade de criação, enquanto é capaz de atuar como um ala sem a bola. No entanto, a taxa de acerto de 27.3% dos três pontos preocupam.

Em meio ao estilo, Emin tem sido comparado a dois nomes da NBA: Deni Avdija e Josh Giddey. No caso do jogador do Trail Blazers, a análise de Woo compara a capacidade de ambos jogarem sem a bola. Em relação ao armador do Chicago Bulls, o especialista da ESPN apontou os estilos similares como condutores de jogada.

“Giddey, um jogador com arremesso abaixo da média, mas é um excelente criador de jogadas, e Avdija, que se consolidou como um ala versátil sem a bola, ajudam a ilustrar papéis diferentes que Demin pode atuar na NBA. Ainda não se sabe se ele será capaz de atuar como armador principal ou se terá mais valor fora da bola. Porém, ambos os caminhos são viáveis dependendo do quanto ele evoluir”, apontou Woo.

O analista, além disso, alertou para caso o Blazers selecione o jogador no Draft para juntá-lo a Deni Avdija. De acordo com Woo, o armador de BYU ainda traz dúvidas em relação ao seu potencial. Ainda assim, ele pode ganhar espaço como um reserva, tendo o piso de evolução comparado ao de Kyle Anderson.

“Se sua evolução estagnar e ele não alcançar um papel como titular, ainda poderá ser útil a longo prazo. Desse modo, oferecendo profundidade ao elenco, de forma semelhante ao que Anderson tem feito na última década”, completou Woo.

O Jumper Brasil fez uma previsão sobre Egor Demin para o Draft 2025 da NBA. De acordo com Ricardo Stabolito, ele tem capacidade de leitura de jogo, visão de quadra e um arsenal de passes fora do comum. Demin teria jogo similar ao de Giddey.

