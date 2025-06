NBA: Hawks acerta reforços de Pelicans e 76ers para direção

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Atlanta Hawks terá mudanças em seu staff na NBA com as contratações do antigo GM do New Orleans Pelicans, Bryson Graham, e do executivo do Philadelphia 76ers, Peter Dinwiddie. O primeiro chega à franquia para assumir o cargo de vice-presidente de operações de basquete. Enquanto isso, o ex-membro do Sixers será vice-presidente de estratégias e análises.

Os nomes que vêm de Pelicans e 76ers chegam ao Hawks para integrar a equipe do novo GM Onsi Saleh na próxima temporada da NBA. Isso porque Atlanta demitiu o antigo gerente geral, Landry Fields, após a queda nos playoffs. Na ocasião, Tony Ressler, proprietário da franquia, já havia prometido mudanças visando 2025/26.

“Ao entrarmos nesta offseason crucial, temos diversas decisões complexas pela frente. Estamos comprometidos em fornecer os recursos necessários para garantir que essas decisões sejam feitas com alto nível de precisão e previsão. Assim, a contratação de um líder experiente para fornecer direcionamento estratégico e estrutura, bem como a parceria com a Onsi e nossa talentosa diretoria, é uma prioridade máxima”, disse Ressler à época.

Graham começou como estagiário no Pelicans antes de assumir funções de coordenador de vídeo, treinador e diretoria em New Orleans. Como resultado, chegou ao cargo de GM em junho de 2024. Portanto, deixa o time após 15 anos.

Sob o comando do ex-chefe de operações de basquete dos Pelicans, David Griffin, Graham ajudou nas contratações de Herb Jones, Trey Murphy, Yves Missi, Jose Alvarado, Naji Marshall e Jordan Hawkins. Ele também fez parte da equipe que selecionou Dyson Daniels, um dos melhores defensores de 2024/25 e que hoje está no Atlanta Hawks.

Por outro lado, Dinwiddie é conhecido como um executivo muito respeitado na NBA. Ele trabalha na diretoria do 76ers desde 2020, após 14 temporadas com o Indiana Pacers.

Com relação ao novo GM do Hawks, Saleh tem experiência por duas franquias vencedores na NBA. Afinal, ele trabalhou cinco anos no San Antonio Spurs como diretor de estratégia e processos. Além disso, passou três temporadas no Golden State Warriors, onde foi campeão da liga, em 2022. Saleh chegou a Atlanta em maio de 2024 e era o “braço direito” de Fields.

Por fim, vale lembrar que o Hawks terá direito a duas escolhas de primeira rodada no Draft deste ano, sendo uma delas a 13ª geral. Assim, a expectativa é que Saleh e o novo presidente da franquia estejam à frente do processo. O recrutamento de 2025 vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho.

