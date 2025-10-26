Jogador brasileiro aposta em vaga na NBA: “Ainda nesta temporada”

Após mais um título do NBB com o Sesi Franca em 2024/25, Nathan Mariano fechou contrato com o Valley Suns, time afiliado do Phoenix Suns na G League. Aos 22 anos, o jogador brasileiro realiza o sonho de atuar nos Estados Unidos, mas já quer dar um grande salto nesta temporada e conquistar vaga na NBA.

Em conversa com a Liga Nacional de Basquete (LNB), Nathan Mariano projetou seu primeiro ano nos EUA. Então, se mostrou otimista com oportunidades ao longo da campanha. Inclusive, pensando em NBA.

“Tem sido incrível. Todo mundo aqui me acolheu super bem, me apresentou a cidade e o Centro de Treinamento, que é absurdo. Tem tudo que eu preciso para evoluir ainda mais. Minha adaptação tem sido bem tranquila fora de quadra, e dentro de quadra tem sido muito boa também”, contou o brasileiro, empolgado com a nova rotina.

O Valley Suns é o elo entre os jovens talentos e o time principal do Phoenix Suns. Nathan fala com brilho nos olhos sobre a rotina no Centro de Treinamento e a forma como cada detalhe é tratado com seriedade. “Consegui tirar algumas experiências muito boas, como exercícios específicos de academia e de quadra que ajudam em pequenos detalhes. São coisas que fazem muita diferença dentro do jogo. Sobre alimentação e hidratação, eu já tinha essa rotina no Brasil. Mas, aqui eles reforçam ainda mais essa ideia”.

Essa atenção aos detalhes é algo que o jovem já carregava desde os tempos de Sesi Franca. No atual tetracampeão do NBB, Nathan viveu experiências que o moldaram. Afinal, treinou ao lado de grandes nomes, conquistou títulos e foi convocado para seleções de base e para a equipe principal do Brasil.

“Acredito que muitas das experiências que vivi no Franca e na seleção brasileira vão me ajudar demais aqui. Sempre estive em contato com jogadores que já passaram por esse caminho. Então, cada conversa trazia um aprendizado novo. Tudo isso, somado aos treinos e às vivências com eles, vai contribuir muito para minha evolução dentro e fora de quadra”, afirmou o ala-pivô.

Experiência americana

A vivência nos EUA também tem proporcionado momentos de impacto pessoal. Poucos dias após chegar, Mariano teve a oportunidade de treinar com o elenco do Phoenix Suns, trocando experiências com Devin Booker, Dillon Brooks e Jalen Green. Este último se recuperando de lesão.

“Sinceramente, eu demorei um tempo para raciocinar que eu estava vendo, ao vivo, os jogadores que eu via na TV. Pude acompanhá-los treinando, ver a intensidade que colocam em cada treino, o trash talk, o jogo físico. Assim, dá para entender muito bem o porquê de eles estarem na NBA”, relatou o jogador brasileiro.

Todo dia, Nathan divide o tempo entre os treinos técnicos, sessões de academia, ajustes táticos e estudos de vídeo. O foco, segundo ele, está em aprimorar a tomada de decisão e a leitura de jogo. Isso porque aspectos essenciais para se destacar em um basquete tão veloz e físico quanto o da NBA.

“Eu poderia citar diversos pontos que ainda quero melhorar para chegar ao mais alto nível. Mas, por agora, o principal foco meu e da comissão técnica do Suns tem sido na leitura de jogo. Ou seja, comunicação, entendimento de pick and roll e decisões rápidas. É nisso que estou mais focado agora. Então, depois, seguirei aprimorando outras coisas.”, contou.

Sonho com a NBA

Portanto, Nathan Mariano segue de perto o trabalho do Phoenix Suns para absorver o máximo possível de cada interação com os profissionais. A confiança, aos poucos, vai se transformando em combustível para sonhar mais alto.

“Minha expectativa é muito boa para o esse ano. Sinto que a cada dia estou melhorando em alguma coisa. Então, isso me dá confiança de que posso fazer parte do time do Phoenix Suns na NBA ainda nesta temporada”, projetou o jogador brasileiro.

Por fim, para Guilherme Pastor, agente do jogador, o Valley Suns é uma etapa no processo para entrar na NBA. “A ida do Nathan para o Valley Suns é resultado de um trabalho feito com planejamento, paciência e confiança no potencial dele. O Sesi Franca teve um papel enorme na formação do Nathan, oferecendo um caminho vencedor e competitivo. O Suns vê o Nathan como um ativo de longo prazo, um jogador em quem vale investir e desenvolver. Portanto, isso reflete exatamente a visão que sempre tivemos para a carreira dele”.

