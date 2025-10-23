Tiago Splitter assume Blazers e é o primeiro técnico brasileiro na história da NBA

No dia que a NBA ficou marcada por escândalo de jogos ilegais, um brasileiro ganhou destaque positivo. Isso porque, de acordo com Shams Charania, da ESPN, Tiago Splitter assume como técnico interino do Portland Trail Blazers. A decisão de promover o ex-pivô vem após o antigo treinador, Chauncey Billups, ser preso nesta quinta-feira (23).

Ainda segundo o jornalista, Nate Bjorkgren, que dividia a função de assistente técnico com Splitter, foi “muito considerado” para a função. No entanto, a direção do Portland Trail Blazers optou por manter o veterano no cargo atual e dar chance ao brasileiro.

Como resultado, ao assumir o Blazers, Tiago Splitter se torna o primeiro brasileiro da história a ser técnico principal na NBA. Ele voltou à liga para ser auxiliar durante a offseason após grande trabalho no Paris Basketball. Pelo time francês, faturou dois títulos em seu primeiro ano como treinador na carreira.

Vale lembrar, aliás, que Splitter já tinha atuado nas comissões técnicas do Brooklyn Nets, entre 2019 e 2023, e do Houston Rockets em 2023/24. Sua ida ao país europeu o consolidou como um técnico promissor. Por lá, foi campeão da Copa da França e da liga nacional. Além disso, levou o Paris aos playoffs da EuroLiga.

Aos 40 anos, Splitter também comandou a seleção brasileira sub-23 em um torneio em 2022. Então, foi auxiliar de Aleksandar Petrovic no time adulto nas Olimpíada de Paris em 2024.

Como jogador, Tiago Splitter fez sucesso no Baskonia, tradicional time espanhol que disputa a EuroLiga. O ex-pivô atuou em sete edições do torneio e obteve médias de 12,3 pontos e 4,8 rebotes. Além disso, o brasileiro coleciona três seleções para os quintetos ideais da EuroLiga: primeiro time em 2008 e segundo em 2009 e 2010. Assim, Tiago se tornou ídolo e teve a camisa (21) aposentada pelo Baskonia.

Splitter foi um dos brasileiros mais marcantes da história da NBA. Afinal, foi o primeiro do país a conquistar um título, em 2013/14, com o San Antonio Spurs. Na principal liga de basquete do planeta, Tiago disputou sete temporadas. Foram cinco pelo Spurs, além de passagens por Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.

Escândalo com jogos ilegais

A boa notícia sobre Tiago Splitter se tornar técnico interino do Blazers veio após escândalos que pararam a NBA. Primeiro, foram decretadas as prisões de Terry Rozier, armador do Miami Heat e Billups, que era treinador de Portland. Em coletiva de imprensa, o FBI revelou outros detalhes. No total, a operação prendeu mais de 30 pessoas, em 11 estados dos EUA, incluindo integrantes de uma máfia italiana no país.

No caso de Rozier, sua participação foi direto em apostas esportivas. Afinal, ele teria entrado em uma esquema ao revelar para pessoas próximas que tinha uma lesão. Assim, puderam apostar em números baixos do atleta. Ou seja, lucrando com informação privilegiada. Chauncey Billups, por sua vez, participou de fraudes em jogos de pôquer.

O esquema de pôquer tinha como alvo vítimas atraídas pela chance de jogar ao lado de ex-atletas profissionais. Então, entre esses nomes, estava o agora ex-técnico do Blazers. O FBI vem trabalhando nessa investigação há quatro anos. Por fim, foi revelado que uma das vítimas perdeu pelo menos US$ 1,8 milhão.

