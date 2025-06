A caminho da NBA, Tiago Splitter conquista mais um título na França

Em sua primeira temporada como técnico principal, o ex-jogador da NBA, Tiago Splitter, brilhou no comando do Paris Basketball e conduziu a equipe ao título da liga da França. A conquista aconteceu na terça-feira (24), após vitória por 99 a 93 no Jogo 5 da série decisiva contra o tradicional Mônaco. Como resultado, a equipe da capital francesa triunfou por 3 a 2.

A caminho da NBA, onde será auxiliar do Portland Trail Blazers, Tiago Splitter encerrou sua primeira temporada como técnico principal na França com muito sucesso. Isso porque a trajetória até as finais foi de domínio. O Paris teve a melhor campanha da fase regular com 23 vitórias e apenas sete derrotas. Assim, terminou na primeira posição. Nos playoffs, eliminou o Dijon nas quartas de final, passou pelo Bourg-en-Bresse na semifinal e derrotou o Mônaco na decisão.

Vale lembrar que, em abril, Tiago Splitter já tinha faturado seu primeiro título na França. Na ocasião, o Paris foi campeão da copa nacional. Além disso, após um primeiro turno histórico, ele levou a equipe aos playoffs da EuroLiga, principal torneio do continente. Na fase regular, terminou na oitava posição. Depois, eliminou o poderoso Real Madrid nas oitavas de final, mas caiu nas quartas para o Fenerbahçe, da Turquia, que se sagrou campeão.

epois de se aposentar como jogador em 2017, o ex-pivô, campeão com San Antonio Spurs em 2014, começou sua carreira de técnico no Brooklyn Nets, onde ficou de 2019 a 2023. Da mesma forma, Splitter fez parte da comissão do Houston Rockets em 2023/24. Depois disso, assumiu a função de treinador principal no Paris.

Além da sua boa temporada com título na Europa e as passagens pela NBA, Tiago Splitter é o principal auxiliar da seleção brasileira. Ao lado de Aleksandar Petrovic, ele esteve à frente da equipe nas Olimpíadas de Paris. Agora, se mantém na comissão do atual ciclo mirando Los Angeles 2028.

De volta à NBA, o brasileiro, então, faz parte de uma reestruturação no Blazers após a extensão do contrato de Chauncey Billups. Além de Splitter, a franquia também acertou com o ex-assistente principal do Grizzlies, Patrick St. Andrews, e o técnico campeão do Stockton Kings, Quinton Crawford. Portanto, isso ocorre após as saídas em abril dos assistentes Roy Rogers, Chris Fleming e Ryan Gomes.

Por fim, Splitter foi um dos brasileiros mais marcantes da história da NBA. Afinal, foi o primeiro do país a conquistar um título, em 2013/14, com o San Antonio Spurs. Na principal liga de basquete do planeta, Tiago disputou sete temporadas. Foram cinco pelo Spurs, além de passagens rápidas por Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.

