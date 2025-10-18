Campeão do NBB, Nathan Mariano é reforço do Suns na G League

Uma das promessas do basquete brasileiro vai ganhar chance nos Estados Unidos. Isso porque Nathan Mariano fechou contrato com o Valley Suns, time afiliado do Phoenix Suns na G League. Revelado pelo Sesi Franca, o ala-pivô chegou a se inscrever no último Draft da NBA, mas não foi selecionado por nenhum time. Agora, vai direto para a liga de desenvolvimento para buscar espaço e se adaptar ao basquete americano.

O anúncio foi feito pelo Franca, na sexta-feira (17), nas redes sociais. Dois dias antes, Nathan Mariano publicou um texto de despedida e agradecimento ao time que o revelou.

“Chega o momento em que é preciso encerrar um ciclo para começar outro. Hoje me despeço desse time que foi mais do que companheiros de quadra, foram amigos, família e inspiração. Sou muito grato por cada treino, cada jogo, cada aprendizado e por todos que fizeram parte dessa jornada. Levo comigo não só as vitórias, mas também os momentos difíceis que me fizeram crescer. Obrigado a todos que acreditaram em mim e estiveram ao meu lado. Agora é hora de seguir em frente, com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter feito parte dessa história. Nunca é um adeus”, disse o ala-pivô.

Além disso, de acordo com a ESPN, Nathan Mariano fará uma série de treinos junto com o elenco principal do Phoenix Suns. Ou seja, vai dividir quadra com nomes como Devin Booker e Jalen Green.

Por outro lado, o elenco do Valley Suns ainda não está totalmente formado para a temporada da G League, mas Nathan Mariano já sabe alguns de seus companheiros. Afinal, os alas CJ Huntley, Isaiah Livers, além do ala-armador Koby Brea estarão no time. O último, aliás, foi selecionado na 41ª posição do Draft deste ano. Os três atletas têm contratos two-way com o Phoenix Suns.

Nascido em 16 de setembro de 2003, em Franca, ele tem a influência de seu irmão mais velho, Lucas Mariano, que disputou 14 temporadas do NBB e se firmou como um dos grandes pivôs do país. Nathan, com 2,07 metros e 91 quilos, soma quatro temporadas no NBB. Então, venceu tudo que disputou no Brasil. Isso porque foi campeão Paulista, da Copa Super 8, do NBB, da BCLA, além do Intercontinental da FIBA.

Carreira

O jogador foi integrado ao elenco principal do Sesi Franca na temporada 2020/21. Mesmo com pouco espaço, chegou ao time adulto com 18 anos. Naquela campanha, atuou em apenas seis jogos, com média de três minutos, ainda ganhando seu espaço. Aos poucos, aliás, ele foi vindo. A cada ano, Nathan Mariano foi aumentando a minutagem e ganhando confiança.

Em 2022/23, aumentou sua participação para 21 partidas, mas ainda com poucos minutos. No entanto, já fazia parte do time que iniciou uma dinastia no NBB. Na temporada seguinte atuou em 34 jogos com pouco mais de sete minutos por duelo. Então, foi em 2023/24 que começou a dar indícios de como poderia contribuir em quadra.

Na última campanha do NBB, pelo Franca, Nathan Mariano disputou 51 jogos com quase 18 minutos de média em quadra. O ala-pivô terminou a fase regular com médias de seis pontos, 3.8 rebotes, 0.5 toco e 35.8% nas bolas de três. Ou seja, a melhor temporada de sua carreira.

Nos playoffs, disputou 17 jogos com quase 16 minutos de média. Assumindo um papel mais defensivo em momentos cruciais dos jogos, ele diminuiu sua pontuação (3.6), mas elevou o número de rebotes para 4.1 por partida.

Além disso, conseguiu sua primeira convocação para a seleção brasileira adulta. Com o objetivo de ceder espaço para jovens jogadores, o técnico Aleksandar Petrovic chamou o ala-pivô. Como resultado, foi campeão da AmeriCup em 2025.

Mariano tem bom aproveitamento no ataque, mas é conhecido por sua boa defesa. Prova disso é que ele permite apenas 35.9% das cestas dos adversários perto do aro. Sua versatilidade ainda o faz ter 61.1% de acerto na transição. Da mesma forma, sua defesa permite só 19.6% de conversão do rival isolado.

Brasileiros na G League

Por fim, vale lembrar que Nathan Mariano, que vai defender o Suns, não será o único brasileiro na G League. Além dele, Reynan, também revelado pelo Franca, será jogador do Capitanes, do México. Portanto, o ala que defendeu o Pinheiros nos dois últimos anos, será treinado pelo técnico Vitor Galvani.

O jovem treinador também esteve à frente do Pinheiros nas temporadas passadas, quando levou o time às quartas de final do NBB. Assim, será o primeiro ano dos dois no time mexicano.

