Promessa do Brasil, Mathias Alessanco vai para EUA e mira NBA

Grande promessa do Brasil, Mathias Alessanco teve passagem relâmpago pelo Pinheiros, onde disputou um jogo e já foi para os EUA, sonhando com a NBA, disputar a Overtime Elite (OTE). Em sua estreia no NBB, na terça-feira (21), o jovem ala de 2,06 metros encarou o atual campeão, Sesi Franca, e foi bem. Isso porque começou como titular e fez oito pontos, cinco rebotes e duas assistências em 27 minutos.
“Todo mundo quer estrear com uma vitória, mas sabíamos que era um confronto muito difícil contra o Franca, um time que dispensa apresentações. A estreia foi muito difícil, mas o Pinheiros está construindo algo maior para que, mais para frente, vai competir melhor”, afirmou Mathias Alessanco à LNB.
Aliás, ele escolheu o clube de São Paulo por um vínculo familiar. Isso porque, seu pai, Shilton, ex-jogador do NBB, defendeu o Pinheiros. Enquanto isso, escolheu a camisa 66 em homenagem ao pai, que se aposentou no Caxias, usando esse número após 13 anos como profissional.
“É um clube com o qual eu tenho muito laço familiar. A gente brinca em casa que todo mundo já passou pelo Pinheiros, menos meu irmão agora. Oficialmente, minha mãe passou, meu pai passou e agora eu estou passando. É algo que tenho muito carinho”, contou o jovem.
No entanto, sua curta passagem se encerrou nesta quarta-feira, quando sua documentação para os EUA foi aprovada. Então, como anunciou o Pinheiros, Mathias já segue nesta noite para Atlanta para estudar e jogar na OTE, a liga americana de jovens talentos mais midiática do mundo. Da mesma forma, o clube afirmou já saber da possibilidade e aceitou contar com o jogador, mesmo que fosse por um jogo.
“Não tenho palavras para agradecer este período de treinos no Pinheiros. A princípio, eles abriram as portas para que eu fizesse meus treinos individuais, depois as coisas foram acontecendo. Todos foram muito receptivos. Então, saio feliz, com meus laços de amizades fortalecidos e com novos aprendizados. Com certeza torcerei muito pela equipe de longe”, disse.
Hoje, Mathias Alessanco não é só promessa no Brasil, já que aparece projetado como 27ª escolha do Draft de 2027 da NBA, segundo o site Draft Room. Além disso, figura como o terceiro melhor prospecto internacional da geração 2008, de acordo com o NBA Draft Point.
“Agora tenho uma temporada pela Overtime Elite pela frente. Depois disso, eu vou para o College e depois, se Deus quiser, para a NBA”, projetou a promessa brasileira.
Carreira
Revelado nas categorias de base do Bauru, na época em que seu pai defendia o clube. Mas, ele ganhou destaque nacional vestindo a camisa do Corinthians, onde se consolidou como prospecto e conquistou suas primeiras convocações para as seleções brasileiras de base.
Aos 14 anos, Mathias recebeu o convite para integrar as categorias de base do Real Bétis, da Espanha. Foram duas temporadas de evolução, com participações marcantes em torneios internacionais como o Next Generation da Euroliga e o Top 100 Camp da NBPA, que reúne os 100 melhores jovens do mundo, sendo o único brasileiro convidado. Além disso, esteve no Eurocamp de Treviso, onde conquistou o prêmio Rising Star.
No Bétis, Mathias Alessanco também teve suas primeiras oportunidades entre os profissionais. Assim, teve bons minutos em quadra e desempenho consistente.
Por fim, o grande momento de sua carreira foi em novembro do ano passado. Aos 16 anos, sete meses e 28 dias, Alessanco entrou para a história do basquete brasileiro ao virar o mais jovem a vestir a camisa da seleção adulta. Ele atuou contra o Panamá pelas eliminatórias da AmeriCup. Ele ficou quase dois minutos em quadra, mas não pontuou.
