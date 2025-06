Jogador abandona time em final por Draft da NBA

O primeiro dia do Draft 2025 da NBA acontece nesta quarta-feira (25) e um jogador projetado para um time com as primeiras escolhas chamou atenção. Isso porque o francês Noa Essengue estava disputando as finais da Bundesliga, na Alemanha, mas abandonou a série decisiva para se apresentar no recrutamento dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

O Ratiopharm Ulm, time do jogador de 18 anos, disputa a final contra o Bayern de Munique, enquanto ele é tido como uma escolha top 10 do Draft da NBA. Assim, ele viajou para os EUA e não participou do Jogo 4 da decisão. Quando deixou a Alemanha, o Ulm vencia a série melhor de cinco por 2 a 1. Agora, o duelo está empatado e o confronto derradeiro será na quinta-feira, às 15h (de Brasília).

No último Mock Draft do Jumper Brasil, nossos analistas projetaram Essengue como a nona escolha geral. Portanto, caso confirme a previsão, ele será jogador do Toronto Raptors na NBA. Vale destacar que a posição é a mesma indicada pela ESPN americana.

Continua após a publicidade

Devido à temporada prolongada da liga alemã, Noa Essengue não pôde participar de treinos particulares com times da NBA. No entanto, ele continua sendo uma escolha de loteria, elogiado por sua altura, mobilidade e versatilidade defensiva. Além disso, mostrou eficiência ofensiva. Na série final da Bundesliga, ele teve médias de 3,7 pontos, 1,7 rebotes e 1,3 assistências em três jogos.

Leia mais!

No entanto, sua melhor participação pelo Ulm em 2024/25 foi na Eurocopa. No torneio continental, o ala médias de 12,4 pontos, 5,3 rebotes, 1,1 assistências e 1,4 roubos de bola e foi um dos jogadores mais eficientes da competição. Enquanto isso, na fase regular da liga alemã, ele obteve dez pontos, 4,9 rebotes e 1,2 assistências em 23 minutos por jogo.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que outro jogador do Ulm também está no Draft da NBA. Trata-se do armador Ben Saraf. Entretanto, ao contrário de Essengue, ele permaneceu com o time para as finais na Alemanha. O israelense foi projetado pelo Jumper Brasil como uma escolha top 20. Por outro lado, projeções americanas o colocam até como possível escolha de segunda rodada.

Por fim, o Ulm também é time do brasileiro Márcio Santos. O pivô, ex-Franca, participou do último Draft da NBA, mas não foi recrutado. Como resultado, acertou sua ida para a liga alemã. Nesta temporada, ele ganhou titularidade e destaque. Então, tentará uma nova chance na NBA. Afinal, de acordo com o jornalista Arthur Salazar, ele disputará a Summer League pelo Orlando Magic.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA