Joe Mazzulla revela irritação por calouro no Celtics

O técnico Joe Mazzulla abriu o jogo sobre o calouro Hugo Gonzalez no Boston Celtics. Nas últimas semanas, rumores começaram a indicar que o espanhol estariam tendo dificuldades para se adaptar à NBA por conta do idioma. O treinador, no entanto, se mostrou irritado ao negar as notícias em relação ao novato.

“Quem foi que falou que ele estava tendo problemas? Hugo Gonzalez não está tendo dificuldades com o idioma”, disse Joe Mazzulla. “Ele fala vários idiomas e, na verdade, acho que as pessoas deveriam se comunicar com ele pela língua nativa dele. Então, se alguém aqui em uma reunião fala espanhol, deveria falar com ele em espanhol. Eu não gostei da manchete, pois ele não tem nenhum problema”.

As notícias em relação ao calouro do Celtics surgiram no início do mês. Segundo Souchi Terada, do Mass Live, Gonzalez estaria tendo sérios problemas para entender o inglês nos treinos de Mazzulla. Em especial, para saber o que eram todos os termos e estratégias, por não falar o idioma.

O próprio calouro do Celtics, aliás, confirmou a questão com o inglês em coletiva. Segundo ele, parte da comissão até tenta falar em espanhol para explicar alguns termos, apesar de o jogador estar tentando aprender cada vez mais.

“Eu tenho de me esforçar muito mais do que qualquer um que fale inglês. Então, eu preciso estar atento em tudo”, disse o calouro do Celtics. “Como é tudo em inglês na NBA, estou trabalhando mais na parte do termos. Então, eu e a comissão estamos focados em cada situação especifica, para que, quando estivermos em jogo e ela acontecer, eu possa reagir da melhor forma possível”.

A irritação de Joe Mazzulla, ainda assim, é uma forma de tentar blindar o calouro do Celtics. Gonzalez, afinal, foi uma aposta de Boston para 2025/26, sendo a 28ª escolha do último Draft. No último ano, ele defendeu o Real Madrid. Pelo clube espanhol, ele teve médias de 5.2 pontos e 2.5 rebotes, sendo campeão da Liga ACB.

Além do idioma, o Celtics deve focar na evolução do calouro no ataque. As médias baixas pelo Real se somam aos 27.1% de acerto dele dos três pontos. Boston, no entanto, é um time que gosta do arremesso de longa distância. Desse modo, é provável que a equipe de Mazzulla trabalhe isso com o calouro.

Como calouro, por fim, Gonzalez deve ter espaço no elenco do Celtics. No último jogo de Boston, por exemplo, ele teve 14 minutos e marcou quatro pontos. Portanto, é provável que siga com bom tempo em quadra, ainda mais com a lesão de Jayson Tatum, para conseguir se desenvolver na NBA.

