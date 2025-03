Jimmy Butler fala sobre troca para o Suns

Há poucas semanas da trade deadline da NBA, o Miami Heat tinha problemas para resolver. Sem brilho, o time tentava se aproximar dos melhores do Leste, mas aguardava pela troca de Jimmy Butler para o Phoenix Suns para brigar. No entanto, havia a questão que envolvia a cláusula de Bradley Beal, que não queria deixar o Suns.

Até ali, Butler queria mesmo jogar pelo Suns. Ele dava indícios de que ali seria o seu novo destino. Entretanto, a direção de Phoenix não conseguiu convencer Beal de abrir mão do veto. Assim, Miami tentou envolver Kevin Durant, o que até teve início de conversa. Por fim, até o Golden State Warriors entrou na negociação. Mas a ideia inicial era por Durant.

Enquanto isso, Jimmy Butler queria uma extensão de contrato, seja no Heat ou para onde fosse depois de uma troca. Seu desejo era de sair de Miami o mais rápido possível, já que não havia mais clima para ficar após as discussões com Pat Riley, presidente do time.

Publicidade

Só que Durant pediu para seguir no Suns, pois não queria uma troca no meio da temporada. Foi aí que o Warriors entrou de vez na vida de Butler. Apesar de ter preferência por Phoenix, ele gostava da ideia de jogar ao lado de Stephen Curry e Draymond Green.

Leia mais

Em entrevista ao jornalista Anthony Slater, do site The Athletic, Jimmy Butler revelou que esperava a troca para o Suns. Mas mesmo que não fosse Phoenix, ele queria ter um novo contrato.

Publicidade

“Eu não estava em dúvidas sobre vir para o Warriors”, disse Jimmy Butler. “Eu só não conversava com ninguém. Mas eu sabia que ia conseguir um novo contrato. As pessoas seguia falando sobre dinheiro, mas não era isso. Como pode ser só por dinheiro quando me trocam, pois o que vão fazer? Eu só queria vencer. Então, para onde eu iria jogar para vencer? Foi isso”.

Ele sabia que receberia a extensão. Afinal, com um contrato que acabava ao fim de 2024/25, ainda com opção por mais um ano, nenhum outro time, incluindo o Suns, faria a troca sem ter um compromisso mais longo.

E foi o que aconteceu. Sem Beal para facilitar a troca, Butler foi para o Warriors. Desde então, o astro acredita ter ido para o lugar que poderia vencer, além de receber seu novo acordo.

Publicidade

Desde que chegou ao time de San Francisco, o Warriors passou a vencer. Com Jimmy Butler em quadra, são 19 jogos e 16 vitórias. Como resultado, Golden State subiu para o sexto lugar no Oeste, último que dá vaga aos playoffs.

Nesta terça-feira, Butler enfrenta o Heat pela primeira vez após a troca.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA