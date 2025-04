Jaxson Hayes encara fim de temporada no Lakers como “chance”

Com a troca de Anthony Davis, Jaxson Hayes assumiu a titularidade o garrafão do Los Angeles Lakers na temporada. Antes reserva e pouco utilizado, ele passou a ser a principal opção de pivô para o técnico JJ Redick. Em entrevista antes da derrota para o Golden State Warriors, o jogador comentou sobre a oportunidade que está tendo em 2024/25.

“Eu apenas vejo isso como uma oportunidade de fazer um nome para mim mesmo, uma oportunidade de ir ganhar alguns jogos e ganhar um anel”, disse Hayes. “Então, eu vejo isso como se eu tivesse que entrar focado todos os dias e apenas tentar aproveitar ao máximo cada dia, ser a melhor versão de mim mesmo”.

Nesta temporada, pelo Lakers, Jaxson Hayes já tem mais jogos como titular do que em qualquer outra campanha de sua carreira. Ao todo, são 51 jogos disputados, sendo 30 no quinteto inicial. Antes, o ano iniciando mais partidas foi em 2021/22, quando defendia o New Orleans Pelicans, com 28 em 70 partidas. Como resultado, ele tem quase 20 minutos em quadra por jogo e médias de 6.9 pontos, 4.7 rebotes e 0.9 toco.

Publicidade

Vale destacar que, com a chegada de Luka Doncic, seu jogo teve uma evolução. Isso porque com o astro em quadra, Hayes elevou seus números. Ao lado do esloveno, ele chegou a 9.6 pontos com 78.4% de aproveitamento nos arremessos. Arma forte no pick-and-roll do Lakers, o pivô destacou como o time passou a aproveitar sua parceria com o camisa 77.

Leia mais!

“Os marcadores são puxados para tentar marcar minhas jogadas próximas à cesta. Quando os times fazem isso, ou Luka vai fazer uma cesta ou um dos arremessadores vai ter uma chance. Então, é tudo uma questão de fazer as leituras certas. Eu só preciso continuar forçando os pick-and-rolls para atrair a defesa e deixar outros caras livres”, analisou.

Publicidade

No entanto, para JJ Redick, há um ponto de melhora importante no pivô: cometer menos faltas e falar menos com os árbitros. Assim, Hayes revelou estar tentando trabalhar nisso.

“Tem sido um grande ponto de discussão. É algo em que estou tentando melhorar. Mas eu jogo com muita paixão. Sou muito enérgico. Então, às vezes, eu reclamo com os árbitros quando sinto que eles erram, mas tenho que lembrar que eles também são humanos. Portanto, tenho que me concentrar no jogo, em mim mesmo”, completou.

Publicidade

Atualmente, o Lakers ocupa a quarta posição da Conferência Oeste. Ou seja, dentro da zona de mando de quadra nos playoffs. Mas, com a derrota para o Warriors, viu o rival de San Francisco ficar a um triunfo de diferença. Ao todo, são 46 vitórias em 76 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA