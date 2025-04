James Harden brilha e Clippers atropela Mavericks

Com grande jogo de James Harden e Kawhi Leonard, o Los Angeles Clippers atropelou o Dallas Mavericks por 134 a 105, na rodada deste sábado (5). Mesmo com a presença de Anthony Davis, a equipe da Califórnia venceu de novo. Afinal, os times já tinha se enfrentado na sexta-feira. Além disso, a rodada ainda contou com mais quatro partidas.

O time de Los Angeles vive ótimo momento. Isso porque venceu suas últimas quatro partidas. Enquanto isso, são 14 triunfos nos últimos 17 jogos. Com Leonard saudável, o Clippers embalou de vez no Oeste e tem 46 vitórias em 78 partidas. Porém, com outros times tão quentes quanto, a franquia segue na zona de play-in, na sétima posição. O próximo jogo será contra o San Antonio Spurs, na terça-feira (8).

Dallas, por outro lado, vem de duas derrotas. Além disso, são três quedas nos últimos quarto duelos. Apesar de ter retornos importantes nas últimas semanas, a equipe ainda tem o desfalque de Kyrie Irving e não conseguiu embalar triunfos com consistência. Assim, a franquia tem 38 vitórias em 79 partidas e ocupa a nona posição, ainda à frente de Sacramento Kings e Phoenix Suns. O próximo jogo é um reencontro com Luka Doncic e Los Angeles Lakers, na quarta-feira (9).

Então, confira os principais pontos da vitória tranquila do Clippers de James Harden sobre o Mavericks de Anthony Davis.

Harden faz tudo no ataque

Foi uma das melhores atuações de Harden em 2024/25. O camisa 1 foi eficiente nas infiltrações, conseguiu lances-livres e por fim, alimentou muito o pick-and-roll com Ivica Zubac. Para se ter uma noção, sete dos 11 arremessos que o pivô croata acertou vieram de passes decisivos do craque. Quando ele alcança um ritmo tão bom em ambas as frentes, o Clippers prospera.

Defesa se faz presente

Antes da recuperação de seus astros e da sequência de vitórias, o grande trunfo de Los Angeles na atual campanha era sua defesa. A equipe conseguiu forçar muitos erros de ataque do rival. Assim, quebrou o fluxo ofensivo rival desde o início, dando poucas chances de reação. Os texanos cometeram 15 turnovers, nove a mais do que os cometidos pelos donos da casa. O Mavericks jamais conseguiu criar ímpeto contra o Clippers de James Harden.

Kawhi Leonard muito bem

Uma atuação clássica de um Kawhi em alta. O ala anotou 29 pontos em apenas 25 minutos na quadra. Acertou arremessos de meia-distância, bolas de três, foi a bola de segurança do time e por fim, cobrou apenas dois lances-livres. Em meio a chegada da pós-temporada, a saúde de Leonard segue sendo um motivo de otimismo em Los Angeles.

Leia mais!

Davis faz bom jogo, mas esfria

Anthony Davis começou ditando o ritmo do Dallas Mavericks. Afinal, com alto volume de pontuação marcou 11 pontos só no primeiro quarto. Depois disso, melhor marcado, o pivô ainda conseguiu pontuar, mas com menos eficiência. Além disso, as ajudas defensivas intensas de Los Angeles o machucaram. Davis fechou o jogo com seis erros de ataque e nenhuma assistência.

Faltou ajuda

Klay Thompson e PJ Washigton até tentaram, mas Dallas simplesmente sempre esteve um passo atrás. Nenhum dos principais jogadores da rotação conseguir ir além dos 15 pontos. Os visitantes não foram capazes de diminuir o ritmo dos donos da casa nem mesmo na parte defensiva. Los Angeles teve ótima eficiência ofensiva, enquanto o ataque texano estava sofrendo.

Kai Jones é um raro destaque

Em meio aos vários ótimos pivôs que Dallas possui, foi o jovem Kai Jones quem conseguir ter o melhor trabalho de eficiência na quadra. Não que tenha sido o suficiente para equilibrar a partida, mas o jovem polêmico anotou 18 pontos e acertou todos os seus arremessos. Um raro destaque em meio a tanta ineficiência do Mavericks por todos os lados.

(38-41) Dallas Mavericks 104 x 135 Los Angeles Clippers (46-32)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 27 9 0 1 0 Kai Jones 18 7 0 1 3 Klay Thompson 14 1 0 0 0 PJ Washington 12 5 1 0 3 Spencer Dinwddie 8 6 9 0 0

Três pontos: 7-27; Thompson: 4-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 29 7 14 1 0 Kawhi Leonard 29 6 3 3 1 Ivica Zubac 25 10 2 0 1 Norman Powell 9 1 0 2 0 Bogdan Bogdanovic 7 4 3 1 0

Três pontos: 11-28; Leonard: 3-5

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Clippers de James Harden sobre o Mavericks de Anthony Davis, a rodada ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira os resultados os números dos outros duelos da noite de NBA.

(49-28) New York Knicks 121 x 105 Atlanta Hawks (36-41)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 30 11 3 0 0 OG Anunoby 24 4 4 1 3 Mikal Bridges 20 3 5 0 0 Josh Hart 16 9 11 4 0 Landry Shamet 12 4 2 1 0

Três pontos: 15-29; Shamet: 4-10

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 16 1 9 1 0 Terance Mann 14 6 1 2 0 Caris LeVert 14 4 3 3 1 Georges Niang 13 4 1 0 0 Zaccharie Risacher 12 4 1 0 1

Três pontos: 14-45; Young: 3-7

(46-32) Memphis Grizzlies 109 x 103 Detroit Pistons (43-35)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 38 7 3 0 0 Jaren Jackson Jr. 27 11 2 1 0 Scotty Pippen Jr. 15 6 3 1 2 Zach Edey 6 21 6 0 1 Santi Aldama 9 5 2 0 0

Três pontos: 9-32; Bane: 4-7

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 25 9 4 0 1 Ausar Thompson 18 11 5 1 1 Isaiah Stewart 16 8 4 2 3 Malik Beasley 11 3 0 1 0 Dennis Schroder 10 2 4 0 0

Três pontos: 11-42; Beasley: 3-12

(46-32) Minnesota Timberwolves 114 x 109 Philadelphia 76ers (23-55)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 37 2 2 1 1 Rudy Gobert 23 19 2 2 3 Julius Randle 15 5 4 0 0 Donte DiVincenzo 13 4 1 1 0 Naz Reid 9 7 2 0 2

Três pontos: 11-34; Edwards: 6-13

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 28 3 2 1 0 Guerschon Yabusele 19 4 4 3 0 Lonnie Walker IV. 18 3 5 0 1 Jared Butler 16 1 8 1 0 Adem Bona 4 10 2 1 1

Três pontos: 12-35; Grimes: 6-10

(43-34) Milwaukee Bucks 121 x 115 Miami Heat (35-43)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokunmpo 36 15 10 0 1 Kevin Porter Jr. 24 12 8 0 0 Brook Lopez 17 5 0 0 1 AJ Green 10 3 2 0 0 Taurean Prince 9 5 2 5 0

Três pontos: 8-24; Green: 2-2

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 31 12 5 2 1 Alec Burks 24 5 2 0 0 Davion Mitchell 20 2 5 1 0 Duncan Robinson 16 2 3 0 0 Kyle Anderson 12 14 3 1 0

Três pontos: 15-46; Burks: 6-14

