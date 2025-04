Jalen Brunson comanda e Knicks abre 3 x 1 contra o Pistons

Com 32 pontos de Jalen Brunson, o New York Knicks venceu o Detroit Pistons por 94 x 93 neste domingo (27), e abriu 3 x 1 na série. Equilibrado do início ao fim, o jogo foi decidido no último lance, com Tim Hardaway Jr. errando o arremesso que empataria a série.

O Knicks começou bem o jogo. Com boa pontaria, o time foi convertendo bolas do perímetro em sequência. Josh Hart, Jalen Brunson e Miles McBride acertaram e abriram 24 x 12 no placar, obrigando o Pistons a parar o jogo. O tempo conseguiu reorganizar a equipe de Detroit, que diminuiu a diferença para oito pontos com Tobias Harris. Mas o primeiro quarto terminou 29 x 19 para o Knicks.

As equipes começaram em ritmo lento o segundo quarto. Com muitos erros ofensivos, os primeiros quatro minutos só tiveram quatro pontos para cada lado. Aos poucos o Knicks melhorou. Brunson e Towns abriram 12 de vantagem para o time visitante.

Publicidade

Após enterrada de OG Anunoby, o Knicks abriu 16 pontos, a maior vantagem dos primeiros 24 minutos. O Pistons, então, acordou, Tobias Harris fez seis pontos e diminuiu a diferença para sete pontos antes do intervalo.

Leia mais

O Pistons deu sequência ao bom momento no início do terceiro quarto. Agressivo na defesa e eficiente ofensivamente, a equipe mandante diminuiu a desvantagem para apenas um ponto após bandeja de Harris. Assim, fez Tom Thibodeau parar o jogo. A pausa, entretanto, não surtiu efeito. Detroit fez mais quatro pontos seguidos e assumiu e liderança da partida.

Publicidade

A partida, então, ficou equilibrada. Brunson e Towns converteram do perímetro para o Knicks, enquanto Cunningham e Harris responderam para o Pistons. Dennis Schroder roubou a bola de Brunson e o Pistons abriu quatro de vantagem. O armador do Knicks, por sinal, levou a pior no lance e saiu machucado. Assim, Detroit abriu sete de vantagem antes do quarto decisivo.

Empolgado, o Pistons continuou com bom ritmo no quarto período. Liderado por Cunningham, o time abriu dez de vantagem. Então, Brunson voltou ao jogo para o Knicks e fez seis pontos, deixando o placar 79 x 73 para Detroit.

O Knicks diminuiu a diferença para dois pontos. Na sequência, Tim Hardaway Jr. converteu do perímetro para o Pistons. Então, Brunson fez cinco pontos seguidos para empatar o jogo e 84 x 84.

Publicidade

Foi então que Towns chamou a responsabilidade. Os times trocaram cestas, mas o pivô fez oito dos dez próximos pontos do Knicks e retomou a liderança para o time de Nova Iorque. Com 17 segundos no relógio, Brunson tentou a bandeja, mas errou. Assim, deixou a bola decisiva na mão do Pistons. Cunningham errou, Detroit pegou o rebote e Hardaway errou novamente.

Dessa maneira, o Knicks garantiu a vitória e abriu 3 x 1 na série.

(1) Detroit Pistons 93 x 94 New York Knicks (3)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 25 10 10 0 4 Tobias Harris 18 8 0 1 1 Tim Hardaway Jr. 14 2 1 0 0 Malik Beasley 13 5 1 1 0 Jalen Duren 6 17 4 0 2

Três pontos: 7-29 (Hardaway Jr.: 4-13)

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 32 5 11 0 1 Karl-Anthony Towns 27 9 1 0 1 Josh Hart 14 10 5 4 0 Mikal Bridges 8 6 1 3 1 OG Anunoby 8 2 0 3 0

Três pontos: 15-33 (Brunson: 4-7)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA