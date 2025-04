Ja Morant repete gesto em jogo do Grizzlies e NBA pode punir

O astro Ja Morant fez a cesta da vitória do Memphis Grizzlies sobre o Miami Heat 110 a 108 na rodada da NBA na noite de quinta-feira (3). No entanto, o armador voltou a fazer o gesto de arma após a liga emitir um aviso. Isso porque ele já havia feito isso na derrota para o Golden State Warriors, no dia 1°.

Depois do aviso, Ja Morant brincou com a situação em suas redes sociais. No entanto, imaginava-se que ele não repetiria. Morant o fez no jogo seguinte.

Quando restavam cerca de oito minutos para o fim do primeiro quarto contra o Heat, Ja Morant fez cesta e voltou para a defesa comemorando com o gesto. Ele terminou o jogo com 30 pontos, interrompendo uma sequência de quatro derrotas.

Vale lembrar que o armador já foi suspenso por oito jogos após publicar vídeos com armas. Na primeira vez, em março de 2023, Ja Morant apareceu em uma live no Instagram em uma casa noturna em Denver. Dois meses depois, ele esteve em outro. Como resultado, a NBA o suspendeu mais uma vez, por 25 partidas.

Contra o Warriors, Buddy Hield e Ja Morant levaram falta técnica pelo gesto. No entanto, diante do Heat, a arbitragem não marcou nada.

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, a NBA avisou tanto Ja Morant quanto Buddy Hield que não devem repetir o gesto em jogos do Grizzlies e Warriors, respectivamente. Segundo a liga, as comemorações não tiveram “natureza violenta”, mas foram impróprias.

Vale ressaltar que a NBA jamais puniu um jogador antes de Morant e Hield. Em diversos casos, outros atletas já o fizeram e nada aconteceu. No entanto, por repetir o ato após a advertência, existe a chance de algo acontecer. O fato é que a liga vai rever o lance nos próximos dias antes de tomar uma decisão.

O grande problema de Ja Morant é a reincidência, pois a NBA exigiu que ele cuidasse de sua imagem após as duas suspensões. Na época, o armador de Memphis afirmou que estava arrependido.

“Foi difícil ficar longe do time. Tive alguns dias muito ruins, portanto foi bem difícil. São coisas pelas quais você não quer passar. Mas o apoio que recebi ao longo desse processo me ajudou muito. Cometi muitos erros. E não só os que vocês sabem, errei com a minha família. Então, quero consertar as coisas. Fico feliz que em meio a tudo isso, esse processo, acima de tudo, nos uniu muito”, explicou Ja Morant em dezembro de 2023, quando recebeu a liberação para voltar às quadras.

Ainda não existe informação sobre uma nova suspensão, mas a NBA pode multar Morant.

